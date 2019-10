Pożegnanie XVIII zmiany PKW EUFOR

Punktualnie o godzinie 12.00 na bolesławieckim Rynku rozpoczęła się główna część uroczystości, w trakcie której dowódca 23 pułku artylerii - jednostki odpowiedzialnej za sformowanie i przygotowanie XVIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego EUFOR ALTHEA - płk Grzegorz Potrzuski pożegnał kontyngent przed stanem osobowym jednostki. - Przed Wami trudne i ważne zadanie. Przez najbliższe sześć miesięcy będziecie wykonywać niezwykle odpowiedzialne i zarazem niebezpieczne zadanie stabilizacyjne w jednym z bardziej zapalnych punktów Europy. Pamiętajcie zawsze o honorze, o sprawiedliwości, o Polsce - naszej Ojczyźnie oraz oczywiście o swoich domach i najbliższych - mówił dowódca bolesławieckich artylerzystów.

Rangę uroczystości podkreśliła obecność zastępcy dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej gen. bryg. dr Dariusza Parylaka, szefa WRiA 11DKPanc. płk Jacka Kilińskiego reprezentującego Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, przedstawiciela Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk Dariusza Skrodzkiego, dowódców jednostek i instytucji wydzielających żołnierzy do składu kontyngentu, dowódców jednostek Czarnej Dywizji i żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Bolesławcu, władz administracyjnych powiatu i miasta, komendantów instytucji garnizonowych i służb mundurowych, duchowieństwa oraz stowarzyszeń zrzeszających środowiska żołnierskie.

Po odczytaniu rozkazu w sprawie sformowania i przygotowania XVIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych EUFOR w Bośni i Hercegowinie, nastąpiło podpisanie protokołu przekazania kontyngentu w podporządkowanie Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych RP. Z upoważnienia Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych protokół podpisał płk Jacek Kiliński, natomiast ze strony Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk Dariusz Skrodzki. Był to symboliczny akt potwierdzający osiągnięcie przez XVIII zmianę PKW EUFOR pełnej gotowości do realizacji zadań mandatowych.

Zgodnie z tradycją kultywowaną w pułku, wyjeżdżającym na wojskową misję z dala od rodzinnego garnizonu wręczono symbole jednostki i regionu. Delegacja XVIII zmiany PKW EUFOR na czele z dowódcą kontyngentu – ppłk Grzegorzem Pawełko otrzymała z rąk dowódcy pułku płk Grzegorza Potrzuskiego, Starosty Bolesławieckiego Tomasza Gabrysiaka oraz Sekretarza Miasta Jerzego Zielińskiego flagi jednostki, powiatu i miasta.

W dalszej kolejności dowódca XVIII zmiany PKW EUFOR ppłk Grzegorz Pawełko podziękował za współpracę dowódcom jednostek wydzielających komponenty do kontyngentu oraz wsparcie ze strony innych instytucji mundurowych w przygotowaniu żołnierzy do misji. Dziękując żołnierzom za dotychczasowy wysiłek, podkreślił że dołoży wszelkich starań aby wykonać na najwyższym poziomie wszystkie zadania postawione przed dowodzonym przez niego kontyngentem. - Zdajemy sobie sprawę z wyzwania i obowiązku realizacji zadań, które przed nami stoją. Zapewniam, że jako ambasadorzy naszego kraju i Sił Zbrojnych RP realizować je będziemy na najwyższym poziomie. Jest to dla nas prawdziwy zaszczyt, że możemy współuczestniczyć w utrzymaniu pokoju oraz budowie demokracji w ramach misji stabilizacyjnej EUFOR – mówił ppłk Pawełko.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów po którym żołnierze XVIII zmiany PKW EUFOR spotkali się na wspólnym posiłku ze swoimi rodzinami, bliskimi oraz gośćmi uczestniczącymi w uroczystości.

Tekst: kpt. Remigiusz Kwieciński