Terytorialsi wychodzą poza poligony

Nie ma lepszej metody na poznanie rejonu działań, jak szkolenie w tym właśnie rejonie, dlatego też coraz większa aktywność szkoleniowa żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej jest w tzw. stałych rejonach odpowiedzialności (SRO), dla kompanii lekkiej piechoty jest to powiat, dla batalionu kilka powiatów, a dla brygady województwo. Tego typu szkolenia są praktycznym wymiarem terytorialnego charakteru formacji, który z jednej strony zapewnia znajomość terenu, mieszkańców, lokalnych uwarunkowań, a z drugiej daje możliwość bezpośredniego i błyskawicznego wsparcia dla mieszkańców dotkniętych skutkami np. klęsk żywiołowych.

Misją żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej jest „obrona i wspieranie lokalnych społeczności”. Żeby móc realizować to zadanie, żołnierze 5 MBOT coraz częściej szkolą się poza terenem wojskowych koszar czy poligonem, w rejonach, z których pochodzą.

W Wojskach Obrony Terytorialnej szkoleń prowadzonych poza poligonami jest coraz więcej, jedno z nich w ostatni weekend realizowali żołnierze 5MBOT, w powiecie wołomińskim. W szkoleniu tym, brali udział żołnierze 54 batalionu lekkiej piechoty z Zegrza Płd. Osiemdziesięciu terytorialsów miało do pokonania dziesięciokilometrową trasę. Podzieleni na 3 plutony o zmierzchu wyruszyli marszem ubezpieczonym z miejscowości Równe, do miejsca docelowego, jakim był opuszczony budynek szkoły w miejscowości Kąty Wielgi. Na trasie czekały na nich elementy pozorujące atak przeciwnika. Zaatakowani serią z karabinka UKM żołnierze ćwiczyli wydostawanie się spod ostrzału w ciemności. Celem było zdobycie budynku, do którego dotarli w późnych godzinach nocnych i który posłużył im jako schronienie. O świcie wyruszyli w dalszą drogę. Podczas marszu ubezpieczonego realizowali m.in. zagadnienia związane z przeszukiwaniem osób i pojazdów.

Szkolenia w stałym rejonie odpowiedzialności realizują wszystkie cztery bataliony lekkiej piechoty mazowieckiej brygady. W najbliższym czasie takie szkolenie odbędzie się również w powiecie ciechanowskim.

W 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służy już ponad 2 tys. żołnierzy i liczba ta stale wzrasta.

Tekst: Aneta Szczepaniak