Zmieni się Kopiec Powstania Warszawskiego

Schody nawiązujące do powstańczych barykad, dwupoziomowa platforma widokowa, wielofunkcyjne pawilony i łąka ze ścieżkami spacerowych – to tylko niektóre elementy nowej koncepcji zagospodarowania terenu Kopca Powstania Warszawskiego i jego otoczenia. Urządzanie Kopca, który upamiętnia zryw sprzed 75 lat, ma potrwać do wiosny 2022 roku.

Nową koncepcję zagospodarowania Kopca Powstania Warszawskiego, ulokowanego na Czerniakowie, w warszawskiej dzielnicy Mokotów, opracował zespół architektów z pracowni topoScape oraz Archigrest. Ich projekt wygrał w lipcu tego roku konkurs ogłoszony przez warszawski Zarząd Zieleni. Sąd konkursowy pod przewodnictwem architekta Grzegorza Stiasnego wybrał koncepcję spośród 13 nadesłanych prac. Jak napisano w uzasadnieniu, architekci zostali nagrodzeni za „konsekwentną narrację historyczną nawiązującą do tożsamości miejsca z poszanowaniem zasobów przyrodniczych, szczególną dbałość o oprawę placu przy wejściu na Kopiec Powstania Warszawskiego”.