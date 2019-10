Szpital w Legionowie coraz bliżej

W Wojskowym Instytucie Medycznym została dziś podpisana umowa na budowę wojskowego szpitala w podwarszawskim Legionowie. Wykonawcą inwestycji będzie austriacka firma Strabag. – Bardzo się cieszę , że marzenia o powstaniu szpitala, marzenia sprzed 30 lat, właśnie się spełniają – mówił obecny na uroczystości minister Mariusz Błaszczak. Placówka ma zostać otwarta w 2022 roku.

Szpital w podwarszawskim Legionowie ma być filią Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Dziś to właśnie tam została podpisana umowa na budowę placówki. Wykonawcą inwestycji będzie austriacka firma Strabag. Dokument podpisali gen. dyw. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM-u oraz Wojciech Trojanowski, członek zarządu firmy.

Obecny na uroczystości Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, przypomniał, że pierwsze pomysły na budowę szpitala w Legionowie zrodziły się w 1980 roku. – Kiedy powstawała tu „Solidarność”, to powstawała wokół idei budowy takiej placówki. To była jedna z zasadniczych potrzeb mieszkańców miasta, których znaczną część stanowili żołnierze. Przez lata ta idea, mimo obietnic różnych władz, nie została jednak zrealizowana – mówił szef MON. – Marzenia się spełniają, gdy jest determinacja i gdy są odpowiednie umiejętności. Bardzo się cieszę, że doprowadziliśmy do tego, że marzenie sprzed 30 lat właśnie się spełnia, że możemy być świadkami podpisania tej umowy – dodał.