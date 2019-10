Rywalizacja w Kanadzie

Żołnierze ze świętoszowskiej jednostki pokonali ponad pięć tysięcy kilometrów i kilka stref czasowych, które dzielą Polskę od kanadyjskiej jednostki, żeby stanąć w szranki z czołgistami z całego świata. Zawody Worthington Challenge 2019 to niewątpliwie duże wyzwanie, tym bardziej, że w 2017 roku czołgiści z 10 Brygady Kawalerii Pancernej, podczas swojego debiutu w rywalizacji, wywalczyli bardzo dobre trzecie miejsce. W tym roku żołnierze jednogłośnie powtarzają, że chcą osiągnąć jeszcze lepszy wynik.

Reprezentanci pancernej brygady do Kanady, gdzie rozgrywane są zawody, polecieli w połowie września. Przez pierwsze dni po przybyciu mieli za zadanie przede wszystkim zapoznać się ze sprzętem, który będą wykorzystywać podczas rywalizacji.

Worthington Challenge to międzynarodowe zawody o wyłonienie najlepszych załóg czołgów. Wśród reprezentantów wielu krajów nie mogło oczywiście zabraknąć czołgistów z 10 Brygady Kawalerii Pancernej.

Szanse mają naprawdę duże. Wysoki poziom wyszkolenia oraz zgranie załóg na każdym kroku potwierdzają dobre przygotowanie czołgistów. Przed samymi zawodami czołgiści przeszli kompleksowe szkolenie dotyczące posługiwania się bronią osobistą i zespołową, w którą będą wyposażeni podczas samych zawodów. Konieczne było również zapoznanie się z procedurami, które niejednokrotnie różnią się od tych w Polsce. Wszystkie te przedsięwzięcia przyczynią się do wyeliminowania ewentualnych błędów podczas zawodów.

Przez kilka dni intensywnej rywalizacji czołgiści będą między innymi sprawdzać swoje umiejętności strzeleckie. Jednak to nie wszystko. Konkurencji jest naprawdę dużo, przy czym są one bardzo różnorodne. Liczy się tutaj zarówno wiedza oraz umiejętności indywidualne wszystkich żołnierzy, jak również zgranie całej załogi. Marsze na orientację, działanie w budynkach, ewakuacja rannych i udzielanie pierwszej pomocy, czy pokonywanie torów sprawnościowych to tylko niektóre z zadań, z którymi zmierzą się czołgiści.

Oprócz czołgistów z 10 Brygady Kawalerii Pancernej do Kanady przybyli także reprezentanci Chile, Stanów Zjednoczonych czy Dani. Oczywiście gospodarze zawodów również wystawiają załogi, które będą zmagać się z żołnierzami z pozostałych państw.

Wyzwanie jest duże, a rezultaty poznamy już wkrótce. Trzymamy kciuki za czołgistów ze świętoszowskiej jednostki. Każdy z nich doskonale zdaje sobie sprawę, że o miejscach na podium mogą decydować szczegóły, dlatego tak ważne jest unikanie nawet najmniejszych błędów. Wierzymy, że duch rywalizacji obudzi się w pancerniakach z 10 Brygady Kawalerii Pancernej i tym samym uda im się wspiąć na wyżyny swoich możliwości.

Tekst: kpt. Katarzyna Sawicka