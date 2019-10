Rywalizacja młodzieży zakończona

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. broni Jarosław Mika, odczytał list ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka kierowany do uczestników zlotu, w którym można było usłyszeć miedzy innymi: „V Centralny Zlot pozwolił młodzieży z klas mundurowych sprawdzić swoje możliwości, pogłębić wiedzę i wyrobić lub udoskonalić umiejętności. Liczę, że to, co stąd wyniesiecie wzbogaci Was i zmotywuję do dalszego, jak najlepszego przygotowania do ewentualnej służby wojskowej, do której gorąco was zachęcam. Wyrażam też nadzieję, że będziecie dążyć do tego, żeby w przyszłym roku również przybyć na Zlot. Starajcie się tak dalej, doskonalcie się i prezentujcie w dalszym ciągu taki poziom, jaki tu sobą pokazaliście. Bądźcie powodem do dumy dla samych siebie, Waszych bliskich, nauczycieli i Sił Zbrojnych”.

Głównym wyróżnieniem za zwycięstwo w V Centralnym Zlocie Klas Mundurowych był puchar Ministra Obrony Narodowej, który objął patronatem to przedsięwzięcie. Trofeum to ma charakter przechodni i podlegać będzie przekazaniu w następnych latach zwycięzcom kolejnych edycji zlotu.

Emocjonująca, kilkudniowa rywalizacja wyłoniła najlepszych. W tym roku na najwyższym miejscu uplasowała się klasa z Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków z Nowego Sącza. Dwa kolejne miejsca z przypadły kolejno młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Żagania oraz z Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z Lęborka.

Zwycięska klasa, oprócz licznych nagród, otrzymała wspaniałe trofeum - puchar oraz miano najlepszych z najlepszych. Puchar będzie podlegał przekazaniu w kolejnych latach zwycięzcom klasyfikacji generalnej Zlotu w następnej jego edycji. Jeżeli ta sama szkoła zajmie najwyższe miejsce trzy razy z rzędu, puchar przechodni otrzyma na własność.

- Chciałbym serdecznie pogratulować wszystkich osiągnięć, które przed chwilą fetowaliśmy. Zasłużyliście na najwyższe wyrazy uznania. Chciałbym pogratulować Czarnej Dywizji za organizację tego przedsięwzięcia. Zorganizowane było świetnie. Chciałem pogratulować nauczycielom, którzy was uczniowie przygotowali do tego wydarzenia i rzeczywiście poziom wyszkolenia był bardzo wysoki. Wam uczniowie gratuluję udziału w zlocie, ale również wyników w bardzo trudnych konkurencjach: marszobiegu, zawodach strzeleckich. Pokazaliście naprawdę wysoki poziom wyszkolenia – mówił w swym przemówieniu Zbigniew Ciosek, dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej.

Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, a praktycznym wykonawcą była 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej, 23 Śląski pułk artylerii oraz jednostki wspierające tegoroczną edycję zlotu.

W szkoleniu ogniowym – strzelaniu z kbks zwyciężyły reprezentacje szkół:

I miejsce - Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli;

II miejsce - Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Giżycku;

III miejsce - Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.



W marszobiegu Minister Obrony Narodowej wyróżnił pucharem i nagrodami rzeczowymi zespoły:

za zajęcie I miejsca - VI Liceum Ogólnokształcące w Legnicy;

za zajęcie II miejsca - Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie;

za zajęcie III miejsca - Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku Kamiennej.



W przeglądzie musztry i piosenki marszowej puchar i nagrody rzeczowy otrzymały zespoły: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu – I miejsce;

Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie – II miejsce;

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku – III miejsce .

Ponadto w klasyfikacji generalnej szkół zagranicznych Minister Obrony Narodowej wyróżnił pucharem i nagrodami rzeczowymi zespoły:

za zajęcie I miejsca - Zespół z Rumuni;

za zajęcie II miejsca - Zespół z Litwy;

za zajęcie III miejsca - Zespół z Ukrainy.

Tekst: kpt. Krzysztof Gonera