Jakie podwyżki dla żołnierzy?

W przyszłym roku kwota bazowa, będąca jednym z elementów wojskowych wynagrodzeń, ma wzrosnąć z 1523,29 zł do 1614,69 zł. Tak zakłada projekt ustawy budżetowej. Dla żołnierzy zawodowych oznacza to podwyżkę o ponad 330 zł brutto. Żołnierze chcieliby także podwyższenia tzw. wskaźnika, drugiego z elementów wojskowego uposażenia.

Czy wzrośnie też wskaźnik?

Podwyżka w średniej wysokości ponad 330 zł brutto będzie jednak i tak mniejsza niż w przypadku innych formacji mundurowych. Przewidywane w służbach MSWiA podwyżki w 2020 roku mają wynieść około 500 zł brutto na etat. Podobne mają także zagwarantowane funkcjonariusze Służby Więziennej oraz Służby Celno-Skarbowej. – W przypadku żołnierzy wzrost samej kwoty bazowej nie zagwarantowałby podwyższenia uposażeń na poziomie porównywalnym z funkcjonariuszami służb mundurowych – podkreśla kmdr Wiesław Banaszewski, przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych.

Dlatego Konwent wysłał do ministra obrony narodowej pismo o rozważenie możliwości zwiększenia od przyszłego roku poziomu uposażeń żołnierzy zawodowych. – To uzasadnione koniecznością utrzymania wyszkolonej i najbardziej doświadczonej kadry zawodowej oraz uatrakcyjnienia służby wojskowej. Pozwoli to jednocześnie zwiększyć jej konkurencyjność w odniesieniu do poziomu wynagrodzeń na rynku pracy – informuje kmdr Banaszewski.

Chodzi o podniesienie wskaźnika będącego drugim z elementów wojskowego uposażenia. Jest on, z inicjatywy MON, ustalany w rozporządzeniu prezydenta RP. Gdyby tak się stało, MON musiałoby określić nowe stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Wtedy pozostałaby jeszcze kwestia podziału pieniędzy. W MSWiA pulę podwyżek podzielono równo dla wszystkich funkcjonariuszy, w służbach specjalnych zaś, m.in. w ABW, najbardziej skorzystali mundurowi na najwyższych stanowiskach. – Chcielibyśmy uniknąć spłaszczania uposażeń, stąd optujemy za zróżnicowaniem ewentualnych podwyżek w zależności od rangi stanowiska, zakresu wykonywanych zadań, ponoszonej odpowiedzialności i wymaganych kwalifikacji – dodaje kmdr Banaszewski.

Jakie dokładnie podwyżki otrzymają żołnierze zawodowi, jeszcze nie wiadomo. Projekt budżetu zatwierdzony przez Radę Ministrów musi jeszcze przyjąć Sejm. Posiedzenie odbędzie się już po wyborach parlamentarnych.