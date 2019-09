Groty i VIS-y dla armii

Do 2022 roku co trzeci polski żołnierz będzie wyposażony w karabinek MSBS Grot. Jeszcze w tym roku do wojska trafi ich 4 tysiące – zapowiedział dzisiaj minister Mariusz Błaszczak, który gościł w Fabryce Broni „Łucznik” na uroczystości podpisania umów zwiększających zamówienie wojska na Groty o 18 tysięcy sztuk i przyspieszających dostawy pistoletów VIS 100.

Dzisiaj w Fabryce Broni „Łucznik” w Radomiu odbyła się uroczystość podpisania aneksów do dwóch kontraktów realizowanych obecnie na rzecz polskiej armii przez należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowych spółkę – chodzi o dostawy 53 tysięcy karabinków 5,56 mm MSBS Grot oraz 20 tysięcy pistoletów VIS 100.

Pierwszy z aneksów przewiduje wykorzystanie przez Ministerstwo Obrony Narodowej zawartego w pierwotnym kontrakcie z września 2017 roku (na kwotę ponad pół miliarda złotych) prawa do zwiększenia zamówienia, w tym wypadku aż o 18 tysięcy sztuk. – To oznacza, że do 2022 roku co trzeci polski żołnierz będzie wyposażony w karabinek Grot – podkreślał uczestniczący w uroczystości minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, dodając, że choć głównym odbiorcą tej broni będą wojska obrony terytorialnej, to trafi ona do całej armii. – WOT występuje dziś w roli gestora, a więc zamawiającego sprzęt dla całego Wojska Polskiego – wyjaśniał.