Przysięga wojskowa podchorążych WAT

Witając uczestników uroczystości rektor-komendant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek podkreślił, że przysięga wojskowa to zobowiązanie służenia narodowi polskiemu, obrony Ojczyzny i stania na straży suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. „Słowa roty są dla nas żołnierzy wyznacznikiem i stałym odniesieniem nadającym sens żołnierskiej służbie. Złożenie przysięgi wojskowej sięga głębokich tradycji oręża polskiego” – mówił rektor. Podkreślił również prawie 70-letenie doświadczenie WAT w kształceniu najwyższej klasy specjalistów dla Sił Zbrojnych RP. „Jesteśmy dumni z tego, że edukując młode kadry możemy współuczestniczyć w procesie profesjonalizacji Wojska Polskiego. (…) Wybór Wojskowej Akademii Technicznej jest dzisiaj gwarancją dobrego przygotowania zawodowego i sprostania wysokim wymaganiom nowoczesnej techniki wojskowej” – powiedział gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.

Kandydaci na żołnierzy zawodowych przyjęci do Wojskowej Akademii Technicznej złożyli 27 września uroczystą przysięgę wojskową. Słowa roty na placu apelowym uczelni wypowiedziało 752 podchorążych, w tym 133 panie. Już za kilka dni studia na pierwszym roku rozpocznie niemal 900 studentów wojskowych. Część z nich złożyła przysięgę jeszcze przed przyjęciem do naszej uczelni.

Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych podczas szkolenia podstawowego, rektor-komendant WAT wyróżnił szer. pchor. Gabriela Kaszubę z Wydziału Mechanicznego, szer. pchor. Beatę Szornak z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, szer. pchor. Szymon Magierskiego z Wydziału Nowych Technologii i Chemii, szer. pchor. Przemysława Stępniaka z Wydziału Elektroniki, szer. pchor. Artura Kolatę z Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa, szer. pchor. Łukasza Ptaka z Wydziału Cybernetyki oraz szer. pchor. Jana Kwiatkowskiego z Wydziału Logistyki. Wyróżnieni podchorążowie wspólnie ze swoimi rodzicami odebrali gratulacje od rektora-komendanta WAT gen. bryg. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka.

Pani Ewa Zdunek, w imieniu rodziców, opiekunów oraz najbliższych naszych podchorążych, podziękowała całej kadrze Akademii za trud, włożony w przygotowanie do dzisiejszej uroczystości. W imieniu podchorążych pierwszego rocznika szer. pchor. Bartłomiej Szykuła podkreślił, że wypowiedziane na sztandar uczelni uroczyste słowa przysięgi wojskowej, to wielki zaszczyt. „Cieszymy się, że możemy studiować w tak bardzo zasłużonej i powszechnie szanowanej uczelni wojskowej. Jesteśmy świadomi, że wchodzimy w nową rzeczywistość, która wymagać będzie od nas ogromnego wysiłku przez kilka najbliższych lat studiów. (…) Dumni z tradycji i chwały oręża Wojska Polskiego przysięgamy, że nie zawiedziemy w potrzebie. Obiecujemy, że mundur podchorążego Wojskowej Akademii Technicznej nosić będziemy z dumą i godnością” – mówił podchorąży.

W liście odczytanym przez obecną na uroczystości wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzatę Gosiewską, prezes rady ministrów Mateusz Morawiecki podkreślił, że przysięga wojskowa to moment potwierdzenia obranej ścieżki nie tylko zawodowej, ale i życiowej. „Drodzy podchorążowie, złożyliście dziś przysięgę wiernej służby Rzeczypospolitej. Przysięgę służby pełnej poświęceń i wyrzeczeń. Wasza decyzja zasługuje na największy szacunek. Jesteśmy z Was dumni, rozpoczynacie dziś nowy, piękny rozdział w Waszym życiu. To właśnie Wy już niedługo będziecie odpowiedzialni za charakter i kształt naszego wojska” – napisał premier Morawiecki.

„Wojskowa Akademia Techniczna zapracowała na znakomitą opinię i jej studenci i absolwenci muszą stale tę opinię podtrzymywać. Być profesjonalnym, znaczy dobrze służyć krajowi i zarazem czerpać z tej służby satysfakcję” – tak w liście do podchorążych napisał szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Gratulując podchorążym wyboru ścieżki życiowej wspomniał również o bohaterach nocy listopadowej, którzy w godzinę próby nie zawahali się i ruszyli na pomoc ojczyźnie. „Życzę Wam byście na każdym kroku znajdowali tę samą siłę i energię oraz pasję jaką mieli Wasi godni poprzednicy” – dodał. List w imieniu szefa Urzędu odczytał Wojciech Lesiak, dyrektor Gabinetu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Przyszłych oficerów czeka jeszcze kilka lat nauki i służby, zanim opuszczą mury uczelni ze stopniami podporuczników. Zwracając się do studentów, gen. bryg dr hab. inż. Tadeusz Szczurek podkreślił, że WAT to uczelnia wymagająca. „Rozpoczynacie niełatwe studia, podczas których możecie napotkać wiele trudnych momentów, ale jestem przekonany, że sprostacie wszystkim wyzwaniom. Bo warto. Przed Wami początek interesującej kariery – oficera Wojska Polskiego. Tylko od Was zależy, jak wykorzystacie daną Wam szansę. Wierzę, że zdobywanie wiedzy, poznawanie najnowocześniejszej techniki wojskowej sprawią Wam ogromną satysfakcję i dostarczą niezapomnianych przeżyć” – powiedział generał Tadeusz Szczurek.

Duszpasterskiego błogosławieństwa podchorążym podczas uroczystości udzielili reprezentujący Biskupa Polowego Wojska Polskiego, Wikariusz Biskupi ks. prałat płk dr Jan Domian i Ewangelicki Biskup Wojskowy ks. biskup polowy płk Mirosław Wola. W przeddzień uroczystości, w kościele pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Warszawie została odprawiona Msza Święta w intencji podchorążych.

Uroczystość zakończyła Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego i defilada pododdziałów prowadzona przez dowódcę uroczystości ppłk. Grzegorza Sobeckiego. Podchorążym gratulowały rodziny, bliscy, koledzy i przełożeni.

Tekst: Ewa Jankiewicz