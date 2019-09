Spotkanie z historią na Placu Teatralnym w Lublinie

Przemysław Omieczyński, prezes zarządu Fundacji Niepodległości: – Fundacja Niepodległości, która prezentuje pojazdy, pragnie w ten sposób przypomnieć wysiłek wojenny i ofiarę polskich żołnierzy walczących na wszystkich frontach wojny o wolność Ojczyzny – w miesiącu, w którym obchodzimy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Jesteśmy wdzięczni Panu Marszałkowi Województwa Lubelskiego Jarosławowi Stawiarskiemu i Centrum Spotkania Kultur za współpracę w budowaniu pamięci historycznej.

Ojczyzna nasza jest najwyższym dobrem, a winni Jej jesteśmy troskę i obronę niepodległości. Ekspozycja na Placu Teatralnym podkreśla fakt, że pomimo klęski militarnej we Wrześniu 1939 roku, polscy żołnierze nie złożyli broni i kontynuowali walkę o wolną Polskę na wszystkich frontach II wojny światowej. Odwiedzający naszą wystawę będą mogli zobaczyć pojazdy z chwalebnego szlaku bojowego Polaków – spod Monte Cassino w Italii, czy spod normandzkiego Falaise.

Krzysztof Bielak, szef rekonstruktorskiej Grupy Edukacji Historycznej Fundacji Niepodległości: – Nasi rekonstuktorzy będą towarzyszyli pojazdom w mundurach i z wyposażeniem żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Niejednokrotnie są to oryginalne elementy wyposażenia i broń, oczywiście odpowiednio zabezpieczona. Misją Fundacji Niepodległości jest budowanie żywej pamięci historycznej – dlatego odwiedzającym naszą ekspozycję nie tylko służymy informacjami o sprzęcie, ale też zapraszamy do obejrzenia go z bliska. Naszych pojazdów można dotykać, wejść do środka – by poczuć żołnierską dolę naszych bohaterskich poprzedników. Takie spotkanie będzie żywą lekcją historii. Ekspozycja ta jest mobilnym elementem Muzeum Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, które Fundacja Niepodległości tworzy w Lublinie.

Wykaz historycznych pojazdów wojskowych z kolekcji Fundacji Niepodległości, prezentowanych na Placu Teatralnym przed Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w dniu 27 września 2019 r.: [uwaga: dwa pojazdy opuszczą ekspozycję na pewien czas (11:00 - 13:30), by wziąć udział w oprawie przysięgi żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” na Placu Zamkowym w Lublinie – wezmą tam udział w defiladzie]

• Willys Ford GPW „Jeep” – w barwach 5 Kresowej Dywizji Piechoty,

• White „Scout Car” – pancerny wóz dowódcy z 15 Pułku Ułanów Poznańskich z 2 Korpusu Polskiego

• Ciężarówka GMC – w barwach 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii, w której służył słynny Miś Wojtek

• Dodge WC52 – ciężarówka 3/4 t, pojazd sanitarny – w barwach 1 Dywizji Pancernej

• M16A2 MGMC „Half-Track” półgąsienicowy transporter opancerzony z przeciwlotniczą baterią 4 najcięższych karabinów maszynowych kal 12,7mm (zneutralizowane) – w barwach 1 Dywizji Pancernej

• Armata przeciwlotnicza Bofors 40 mm (zneutralizowana) – w barwach 1 Dywizji Pancernej

• Royal Enfield WD/C 350 – motocykl łączników i gońców – w barwach 1 Dywizji Pancernej

Tekst: Maciej Szymczak/Grupa Edukacji Historycznej Fundacji Niepodległości