Siłą Sojuszu jest jedność

Oana Lungescu: Doroczne obrady zgromadziły specjalistów zarówno ze sfery politycznej, jak i wojskowej z 29 krajów członkowskich NATO i z Macedonii Północnej, która – mam nadzieję – wkrótce stanie się kolejnym członkiem Sojuszu. To była okazja, by wymienić się doświadczeniami, porozmawiać o nowych wyzwaniach, znaleźć rozwiązania problemów i zastanowić się, co można poprawić w sferze informacji i komunikacji.

Jakie najważniejsze zagadnienia były poruszane podczas obrad?

Dyskutowaliśmy o szybkich zmianach, jakie zachodzą w środowisku informacyjnym i medialnym, różnorodności platform mediów społecznościowych, o problemie fake newsów… Jest wiele trendów, które zachodzą bardzo szybko. Ważne, byśmy byli tego świadomi i komunikowali się. Naszą największą siłą, jako Sojuszu, jest jedność, co nie jest łatwe do osiągnięcia między tyloma sojusznikami. Każdy kraj ma inną historię i doświadczenia i czasem się różnimy. Jednak hasło konferencji: „Jedność przekazu i przekaz jedności” jest też hasłem NATO. Zawsze zgadzamy się co do naszego podstawowego zadania, jakim jest wzajemna obrona. NATO jest po to, by każdy obywatel sojuszniczych krajów czuł się bezpieczny, wolny i mógł żyć w pokoju.

Czym jest komunikacja strategiczna NATO?

To wspólna polityka łącząca wiele aspektów, m.in.: media, dyplomację, think tanki, militarne operacje psychologiczne, cyberbezpieczeństwo. Łączymy te wszystkie dziedziny, aby wspólnie radzić sobie z wyzwaniami takimi jak dezinformacja czy wojna informacyjna. Warto pamiętać, że w NATO nie komunikujemy się tylko poprzez słowa, ale też przez to co robimy, jakie decyzje podejmujemy, jak się zachowujemy w nieprzewidywalnym środowisku bezpieczeństwa. Działając, wysyłamy komunikat o naszej jedności i o tym, że razem jako 29 demokracji jesteśmy dużo silniejsi niż każdy z sojuszników z osobna. Musimy się komunikować, bazując na naszych wartościach, demokratycznych zasadach i faktach. Jednym z naszych priorytetów jest, by nie odpowiadać propagandą na propagandę.

Jakie są konkluzje na przyszłość dotyczące działań w przestrzeni informacyjnej?

Musimy się zastanowić, jak lepiej skoordynować i przyspieszyć przepływ informacji, jak się skutecznie wymieniać doświadczeniami, jak zgrać dostępne nam narzędzia i techniki, żeby monitorować i analizować środowisko informacyjne, nadążając za najnowszymi zmianami. W planach jest m.in. znalezienie skutecznego sposobu, by radzić sobie z fake newsami, czy sposobu wykorzystania sztucznej inteligencji do lepszej komunikacji.

Czy komunikacja będzie jednym z tematów nadchodzącego szczytu NATO w Londynie?

W grudniu szefowie państw i rządów państw Sojuszu podsumują jubileuszowy rok 70-lecia istnienia NATO. Ocenią też dotychczasową rolę Sojuszu i będą mówić o stojących przed nami zadaniach. Skupimy się na zwiększeniu gotowości naszych sił, bo stanowi ona największe wzmocnienie naszej kolektywnej obrony. Kolejnym tematem będą innowacje i kwestia utrzymania technologicznej przewagi Sojuszu. Obradujący będą też dyskutowali o podziale obciążeń wśród sojuszników. Dotyczy to wydatków na obronę oraz wkładu w misje NATO. Polska będzie grała ważną rolę we wszystkich tych trzech obszarach.

Oana Lungescu jest pierwszą kobietą i pierwszą dziennikarką zajmującą stanowisko rzecznika NATO. Urodzona w Rumunii wcześniej pracowała w BBC Romanian Service, a następnie w BBC World Service, gdzie zajmowała się sprawami UE i NATO.