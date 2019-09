Razem w historii

Wspólne wydarzenia historyczne łączące nasz kraj z odległymi często państwami mogą być wspaniałą okazją do promocji naszych dziejów i opowiadania o Polsce. Tak właśnie było podczas spotkania osób, które w czasie II wojny światowej korzystały z gościnności Indusów i mieszkały w osiedlu dla polskich uchodźców w indyjskim Valivade.

W polskiej historii nie brakowało sytuacji, w których sojusznicy zawiedli nasze zaufanie, opuścili nas w decydującej chwili lub nie przyszli z oczekiwaną pomocą. Wystarczy wspomnieć wrzesień 1939 roku i zachowanie Wielkiej Brytanii i Francji, które co prawda wypowiedziały wojnę III Rzeszy, ale nie rozpoczęły realnych działań militarnych przeciwko niej. Trudno też zapomnieć jak w sierpniu 1944 roku Stalin zatrzymał ofensywę Armii Czerwonej, by pozwolić wykrwawić się Powstaniu Warszawskiemu. Tym cenniejsze są dla nas wszystkie gesty przyjaźni i wsparcia otrzymywane niejednokrotnie z najmniej oczekiwanej strony. Wspaniałym przykładem takiego działania była pomoc, jakiej udzielono polskim cywilom, którzy podczas II wojny światowej po amnestii opuścili miejsca zesłania i wyszli ze Związku Sowieckiego z armią generała Władysława Andersa. Tych uchodźców, przede wszystkim kobiety i dzieci, zaprosiły do siebie tak odległe i często egzotyczne kraje jak Indie, Meksyk, Nowa Zelandia czy Uganda.

Dziś staramy się pamiętać o tej pomocy udzielonej polskim obywatelom w trudnym okresie wojny. Wyrazem wdzięczności była wizyta w Indiach dziesięciorga byłych mieszkańców osiedla dla polskich uchodźców, które powstało w Valivade niedaleko Kolhapuru, w południowo-zachodnich Indiach. Powstało ono m.in. dzięki życzliwości i wsparciu finansowemu maharadży Kolhapuru – Chhatrapati Shandzi oraz Maharani Toprani.





Zaproszeni przez Ambasadę Polską w Indiach i Instytut Polski w New Delhi Polacy z prawdziwym wzruszeniem odwiedzali miejsce swojego wojennego pobytu i dziękowali Indusom za gościnności, szanse na spokojne i beztroskie dzieciństwo w ich kraju.