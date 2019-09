Wielki dzień dla Polski! Deklaracja o współpracy obronnej podpisana

- Polska dołączyła dziś do wąskiego grona państw, w których na trwałe stacjonują wojska USA. Półtora roku negocjacji, rozmów. Udowodniliśmy, że potrafimy negocjować, jak równy z równym. Mamy efekt naszej pracy. To niewątpliwie wielki dzień jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, o bezpieczeństwo państw NATO. Jest to ważny dzień, jeżeli chodzi o historię Polski - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej w Nowym Jorku, gdzie w poniedziałek prezydenci Polski i USA podpisali deklarację na temat pogłębiania współpracy obronnej.

Podpisany 23 września dokument uszczegóławia deklarację o współpracy obronnej z 12 czerwca br., która zapowiadała rozlokowanie ok. tysiąca kolejnych żołnierzy USA w Polsce.

„Rzeczpospolita Polska i Stany Zjednoczone Ameryki kontynuują wzmacnianie swoich strategicznych i obronnych relacji, które poprawiają nasze wzajemne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego” – głosi podpisana dziś deklaracja.