Sprawdzian bojowy Popradów

Podczas szkolenia poligonowego pododdziałów wojsk obrony przeciwlotniczej 16 Dywizji Zmechanizowanej na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce przeprowadzono strzelania bojowe z samobieżnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych POPRAD.

Były to pierwsze strzelania bojowe wykonane przez pododdziały przeciwlotnicze 16 Dywizji Zmechanizowanej z zestawów POPRAD. Strzelania realizowały obsługi z 3 dywizjonu przeciwlotniczego 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego dowodzonego przez ppłk Roberta Borowego. Za cele powietrzne służyły imitatory celu powietrznego ICP oraz makiety samolotów zdalnie naprowadzanych z ziemi.

Zestaw POPRAD wszedł do wyposażenia 15 pplot w połowie 2019 roku i służy do zwalczania celów powietrznych na bliskich odległościach. Zgrupowanie pododdziałów przeciwlotniczych 16 DZ na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce potrwa do końca września 2019 r.