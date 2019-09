„Projekt Wojownik” w CPdMZ

W dniach 17-18 września ponad 40 weteranów oraz członków rodzin poległych na misjach żołnierzy wzięło udział w zajęciach edukacyjno-sportowych w ramach 18. edycji „Projektu Wojownik”.

Przez dwa dni mocne, kondycyjne treningi prowadził mistrz świata w muay thai Maciej Skupiński oraz instruktorzy sportów walki z jednostek wojskowych. Podczas zajęć uczestnicy poznali elementy boksu tajskiego, czyli sztukę zadawania silnych i precyzyjnych ciosów. - Tutaj generalnie chodzi o pokazanie, że sport może być tą dobrą metodą, żeby radzić sobie ze stresem. To nie musi być tylko stres przywieziony z Afganistanu, Iraku, czy innej misji. Przede wszystkim chodzi o to, żeby radzić sobie z tym, co na co dzień nas spotyka – wyjaśnił pomysłodawca projektu, pułkownik Szczepan Głuszczak.

Uczestnik projektu, plutonowy Sebastian Kargul z 5 Lubuskiego Pułku Artylerii zaznaczył, że „sporty walki są odskocznią od szarej rzeczywistości. Dzięki temu żołnierze mogą zapomnieć o tym, co spotkało ich podczas misji wojskowej. Poprawiają również naszą tężyznę fizyczną. Żołnierz zawsze powinien być sprawny i gotowy do akcji”.