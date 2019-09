Wojsko wraca do Łomży

Od dziś w Łomży będzie stacjonować nowa jednostka. W mieście rozpoczęło się formowanie 18 Pułku Logistycznego. Docelowo będzie on podlegał 18 Dywizji Zmechanizowanej. – Aby dywizja mogła funkcjonować sprawnie i skutecznie, musi mieć wsparcie logistyczne. To jest zadanie, które stawiam przed żołnierzami – mówił Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Minister podkreślił, że utworzenie nowego pułku w Łomży będzie miało wpływ na gospodarkę miasta. W związku z pobytem wojska mają bowiem rozpocząć się nowe inwestycje, zostaną także utworzone kolejne miejsca pracy. Docelowo w 18 Pułku Logistycznym ma służyć ponad 600 osób. – Liczę na to, że mieszkańcy ziemi łomżyńskiej będą chętnie wstępowali do Wojska Polskiego. To niezwykle ważne dla naszej przyszłości. Polska może się rozwijać tylko wtedy, gdy będzie bezpieczna – mówił. A najbliższa okazja do tego, aby wstąpić w szeregi nowej jednostki będzie już 24 września. Wówczas rozpocznie się kwalifikacja do 18 Pułku Logistycznego. Podczas dzisiejszej uroczystości szef MON mianował także dowódcę nowej jednostki. Został nim ppłk Paweł Gałązka.

18 Pułk Logistyczny został sformowany na bazie stacjonujących w Łomży Warsztatów Technicznych. Jednostka odpowiadała m.in. za remonty czołgów Leopard. Do 2011 roku funkcjonowała jako batalion remontowy, ale z powodu rozformowania 1 Dywizji Zmechanizowanej, weszła w podporządkowanie 2 Regionalnej Bazy Logistycznej, a jej kompetencje zostały ograniczone.

Decyzja o przeformowaniu Warsztatów Technicznych w 18 Pułk zapadła w ubiegłym roku. To efekt analiz przeprowadzonych przez Sztab Generalny Wojska Polskiego, które wykazały konieczność sformowania jednostek logistycznych, które będą działać na rzecz związków taktycznych. Dlatego oprócz Warsztatów Technicznych w Łomży, zmiany dotknęły także funkcjonujące w Wojsku Polskim bataliony remontowe. Dwa podległe dotychczas 1 Brygadzie Logistycznej – 8 Batalion Remontowy z Koszalina i 16 Batalion Remontowy z Elbląga – zostały już podporządkowane odpowiednio 12 oraz 16 Dywizji Zmechanizowanej. Natomiast 11 Batalion Remontowy z Żagania, dotychczas podległy 10 Brygadzie Logistycznej, teraz wspiera 11 Dywizję Kawalerii Pancernej. Wszystkie trzy bataliony mają także zostać przeformowane w pułki.