Modernizacja Sokołów

Co oznaczają nazwy SAR/FADEC? W ogromnym skrócie SAR to śmigłowiec poszukiwawczo-ratowniczy, natomiast dodatek FADEC sygnalizuje, że maszyna została wyposażona w elektroniczny system sterowania układem paliwowym silników. Sokoły czeka więc bardzo głęboka modernizacja, bo obejmie wymianę wszystkich kluczowych systemów elektronicznych. Maszyny otrzymają nie tylko cyfrową awionikę, ale również system ostrzegania o przeszkodach terenowych (TAWS), nowy system łączności, system monitorowania i diagnostyki śmigłowca (HUMS), cyfrowego autopilota, a także nowe łopaty wirnika głównego.

W Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik szef Inspektoratu Uzbrojenia MON gen. bryg. dr Dariusz Pluta oraz Beata Stelmach, prezes świdnickiej spółki, będącej częścią włoskiego koncernu Leonardo, podpisali umowę na modernizację czterech śmigłowców W-3 Sokół do standardu W-3A SAR/FEDEC. Zawarty 16 września kontrakt jest wart prawie 100 mln zł. W uroczystości wzięli udział m.in. sekretarz stanu w MON Marek Łapiński, prezes Leonardo Helicopters Gian Piero Cutillo oraz wiceprezesi Leonardo Helicopters: Alessandro Baricci i Stefano Villanti.

– Przewidziane umową terminy dostaw zostały określone do końca 2022 roku – mówi kpt. Krzysztof Płatek, rzecznik prasowy Inspektoratu Uzbrojenia MON.

Modernizacja do standardu SAR/FADEC to nie koniec planów Ministerstwa Obrony Narodowej względem śmigłowców Sokół. W ubiegłym roku Inspektorat Uzbrojenia MON przeprowadził dialog techniczny z producentami zainteresowanymi unowocześnieniem tych maszyn do wersji W-3WA WPW (Wsparcia Pola Walki). Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o kilkanaście maszyn. Na razie nie wiadomo, kiedy może zostać ogłoszony przetarg w tej sprawie.

Obecnie polska armia ma na wyposażeniu 38 śmigłowców z rodziny W-3 Sokół. Część z nich przeszła już modernizację – siedem maszyn do standardu W-3PL Głuszec, a osiem do standardu W-3WA/WARM Anakonda (ratownictwo morskie).

Cztery Sokoły zmodernizowane do standardu W-3WA SAR/FADEC trafią na wyposażenie 3 Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z Krakowa.