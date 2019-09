Stulecie 16 Dywizji Zmechanizowanej

16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana to jeden z czterech tego typu związków taktycznych w Wojsku Polskim. Jej dowództwo od 2017 roku stacjonuje w Białobrzegach. Wcześniej, przez 68 lat, jego siedzibą był Elbląg, jednak ze względu na utworzenie w mieście dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód, miejsce stacjonowania wojsk zmieniło się. Jak jednak zapewnił Mariusz Błaszczak, szef resortu obrony, kierownictwo dywizji wkrótce czeka kolejna przeprowadzka. – W związku z powołaniem 18 Dywizji Zmechanizowanej chciałbym poinformować, że dowództwo 16 Dywizji Zmechanizowanej wróci do województwa warmińsko-mazurskiego, bo tu jest jej miejsce. Ten proces zostanie zakończony do końca roku. Dowództwo 16 Dywizji będzie funkcjonowało w Olsztynie – podkreślił.

REKLAMA

Minister dodał także, że świętująca setną rocznicę powstania 16 Dywizja Zmechanizowana dziedziczy tradycje m.in. powstańców wielkopolskich, żołnierzy 1920 roku oraz 16 Dywizji Piechoty. – To są szczytne tradycje. To jest fundament, na którym budujemy dziś morale żołnierzy Wojska Polskiego – powiedział. Przypomniał, że wojskowi z 16 Dywizji, którzy stacjonują w północno-wschodniej części naszego kraju, współdziałają z żołnierzami z Batalionowej Grupy Bojową NATO, uczestniczyli także w wielu misjach poza granicami kraju, m.in. w Afganistanie, Iraku i Kosowie. – To właśnie województwo warmińsko-mazurskie, ale także cała część północno-wschodniej Rzeczpospolitej jest tą częścią naszego kraju, która stanowi miejsce szczególnego zainteresowania. To miejsce musi być bezpieczne. Dziękuję za waszą codzienną służbę, za to, że jesteście profesjonalni, ofiarni. Dziękuję za to, że służycie Polsce – zwrócił się do żołnierzy szef MON.

Podczas wizyty w Bartoszycach minister Błaszczak złożył także wieniec pod pomnikiem upamiętniającym pięciu żołnierzy, którzy 21 grudnia 2011 roku zginęli w Afganistanie, a także zapalił znicz przy tablicy ks. Jerzego Popiełuszki, który w latach 1966-1968 służył w miejscowej jednostce wojskowej.

Wojskowy piknik i defilada pododdziałów

Jednak uroczysty apel to nie jedyny element obchodów święta dywizji. W Bartoszycach odbył się także wojskowy piknik, podczas którego można było zobaczyć sprzęt, jakim wojsko posługuje się w czasie służby, a także defilada poddziałów. Żołnierze zorganizowali również konferencję naukową, podczas której zaprezentowali wydaną z okazji stulecia związku taktycznego książkę oraz zaprosili mieszkańców miasta na wystawę poświęconą historii 16 DZ. Aby uczcić swoje święto, dowódcy jednostek wspólnie z przedstawicielami Nadleśnictwa Bartoszyce posadzili w podmiejskim lesie sto dębów.



Film: MON

Historia 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej sięga 1919 roku, kiedy rozpoczęło się formowanie regularnych jednostek armii powstania wielkopolskiego. Rok później nowa Dywizja Strzelców Pomorskich została nazwana 16 Pomorską Dywizją Piechoty. Jej żołnierze, brali udział m.in. w wojnie polsko-bolszewickiej 1920-1921 roku, w wojnie obronnej w 1939 roku, wchodząc w skład Grupy Operacyjnej „Wschód” oraz Armii „Pomorze”. W 1949 roku dowództwo dywizji zostało ulokowane w Elblągu, a sama jednostka po raz kolejny zmieniła nazwę – przeformowano ją na 16 Dywizję Pancerną. Od 1990 roku związek taktyczny funkcjonuje jako 16 Dywizja Zmechanizowana. Dwa lata później jednostka otrzymała przydomek „pomorska”, a jej patronem został Kazimierz Jagiellończyk. Święto jednostki przypada 14 września. Tego dnia 1939 roku doszło do walk o Łowicz, w których brali udział żołnierze 16 Pomorskiej Dywizji Piechoty, jej tradycje dziedziczy 16 DZ.

Dziś 16 Dywizji podporządkowanych jest kilka jednostek: 9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej, 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana, 20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana, 11 Mazurski Pułk Artylerii, 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy, 9 Batalion Dowodzenia i 16 Żuławski Batalion Remontowy. Dowódcą 16 Dywizji Zmechanizowanej jest gen. dyw. Krzysztof Radomski.