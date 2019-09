Pierwsza odsłona Święta Czarnej Dywizji

REKLAMA

Podczas płomiennej homilii wygłoszonej przez ks. ppłk Radosława Michnowskiego, proboszcza Parafii Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego, żołnierze Czarnej Dywizji usłyszeli: „Dziękujemy Bogu za to, że was wybrał, abyście strzegli skarbów większych niż ludzkie życie. To wielki zaszczyt i honor, ale i nie mniejsze zobowiązanie. Dziękujemy za to, że wykonujecie swoje zobowiązania z pasją i zaangażowaniem, że obce są wam postawy niewolnika i najemnika. Wezwanie do stania na straży najwyższych wartości jest wypisane w waszych sercach. Doskonalicie wasz wojskowy kunszt z myślą o tych, którym trzeba będzie wspomóc. Prosimy Boga o sokoli wzrok dla dowódców i żołnierzy, aby zawsze w porę dostrzegali grożące nam niebezpieczeństwo. Prosimy także o światły umysł, abyście zawsze rozumieli mechanizmy zła oraz z odwagą i mocą umieli mu się przeciwstawić. Bądźcie przekonani o słuszności swojej misji, czyniąc świat, poprzez waszą służbę, choć odrobinę lepszym i bezpieczniejszym. Niech wam Bóg błogosławi”.

W trakcie nabożeństwa odsłonięto tablicę upamiętniającą żołnierzy żagańskich jednostek wojskowych, którzy służyli w kontyngentach wojskowych poza granicami kraju.

Tuż po nabożeństwie na żagańskim skwerze Czołgisty odbył się uroczysty capstrzyk. Wzięli w nim udział żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej, dowódcy jednostek wojskowych dywizji, reprezentanci FOPP, władze samorządowe miasta, przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich, mieszkańcy Żagania.

„Dzień Święta Dywizji ma dla nas zawsze wyjątkowy wymiar. Przypada on w rocznicę wiktorii wiedeńskiej. Wracamy pamięcią do naszego patrona Króla Jana III Sobieskiego i jego husarzy. 336 lat temu wypełnił sojusznicze zobowiązania i przybył na odsiecz broniącej się resztkami sił załodze Wiednia. Stanął na czele wojsk sprzymierzonych i rozgromił armię Turecką, największą armię, jaka kiedykolwiek wdarła się do Europy.(…) Zwycięskie skrzydła husarii to również symbol 1 Polskiej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka i jego żołnierzy. To oni, wyzwalając 75 lat temu miasta Europy Zachodniej, ginęli na polach Francji, Belgii i Holandii. Nieśli wolność z husarskimi skrzydłami na swoich mundurach. Husarią ostatniej wojny byli także polscy żołnierze 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego, którzy uczestniczyli w krwawych bitwach II wojny światowej, kończąc swój szlak bojowy w operacji praskiej w maju 1945r.” – zwrócił się do zebranych dowódca 11LDKPanc, generał dywizji Stanisław Czosnek.

Podczas uroczystości głos zabrał również burmistrz pancernej stolicy Polski, który mówił: „Święto Czarnej Dywizji to czas podziękowań. Dziękuję za tworzenie warunków i atmosfery współpracy służącej wojsku i obywatelom naszego miasta. Dziękuję wszystkim żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej oraz ich rodzinom, gdyż przyczyniają się do rozwoju naszego miasta. Nasza Dywizja, od zawsze jest darzona zaufaniem, nie tylko przez przełożonych, ale również przez społeczeństwo regionu”.

Jednak najważniejszym punktem uroczystości było odczytanie Apelu Pamięci Oręża Polskiego i oddanie salwy honorowej. Oddano tym samym hołd i cześć wszystkim tym, którzy na ołtarzu Ojczyzny złożyli daninę najcenniejszą.

Uroczysty capstrzyk zakończyło złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikami upamiętniającymi żołnierzy 1 Polskiej Dywizji Pancernej oraz 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego, jako znak pamięci o dziedziczonych tradycjach. Tuż po tym, orkiestra wojskowa garnizonu Żagań odegrała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego.

Tekst : mjr Artur Pinkowski