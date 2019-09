Zielone światło z USA na sprzedaż F-35

Minister Mariusz Błaszczak w kolejnych wypowiedziach mocno podkreślał znaczenie dla możliwości obronnych naszego kraju wprowadzenia do służby samolotów F-35. – To jest najważniejszy w historii kontrakt dla Wojska Polskiego, to jest wprowadzenie polskich sił powietrznych w nową epokę. To stworzenie zdolności dla sił powietrznych, których dotychczas nie posiadały – wyjaśniał.

REKLAMA

Amerykański MSZ, bo taką właściwie rolę pełni Departament Stanu USA, ustalił maksymalną cenę za 32 samoloty, 33 silniki Pratt & Whitney F-135, systemy walki radioelektronicznej, systemy wsparcia dowodzenia i rozpoznania, a także systemy logistyczne i szkoleniowe, na 6,5 mld dolarów.

We wniosku, który w sprawie sprzedaży Polsce samolotów F-35 amerykańska rządowa agencja Defense Security Cooperation Agency skierowała do Kongresu (bo to on musi zatwierdzić decyzję administracji prezydenta Donalda Trumpa), Departament Stanu USA argumentuje, iż kontrakt jest wskazany ze względu na „powstrzymanie agresji w regionie i zwiększenie interoperacyjności z wojskami USA”, a nasz kraj „nie będzie miał problemów z absorpcją tych samolotów do swoich sił zbrojnych”.

Polski rząd zwrócił się do amerykańskiej administracji o zgodę na sprzedaż dwóch eskadr (czyli 32 sztuki) samolotów F-35A w maju tego roku. Zgodnie z tamtejszymi przepisami, procedowaniem wniosku zajęła się US ASAC – US Army Security Assistance Command, czyli agencja implementacyjna reprezentująca Stany Zjednoczone w sprawach zagranicznego obrotu bronią.

Po decyzji Departamentu Stanu USA Kongres ma teraz dwa tygodnie, aby zgodzić się lub nie, na sprzedaż F-35A Polsce. Jeśli wyrazi zgodę, nasz rząd będzie mógł rozpocząć handlowe negocjacje z producentem samolotów – koncernem Lockheed Martin.