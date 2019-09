Podchorąży mistrzem Wojska Polskiego w szachach

Płk Tomasz Malinowski, przewodniczący Międzynarodowego Wojskowego Komitetu Szachowego od kilkunastu lat obserwuje zmagania szachistów o medale mistrzostw Wojska Polskiego i nie pamięta, aby losy tytułu mistrzowskiego były rozstrzygnięte już przed ostatnią rundą. – Kamil dokonał wielkiej sztuki. Świetnie przygotował się do mistrzostw i potwierdził, że nieprzypadkowo niedawno wywalczył również tytuł mistrza Polski służb mundurowych – mówi pułkownik Malinowski. Oficer przyznał, że liczy na dobrą postawę podchorążego i jego kolegów w rozpoczynających się za kilka dni XXX Mistrzostwach NATO w Szachach „Berlin 2019”. – Mamy silną reprezentację. Nasi młodzi zawodnicy prezentują podobny poziom i mam nadzieję, że powalczą o obronę tytułu mistrzowskiego sprzed roku – dodaje oficer.

Walka o tytuł mistrzowski w szachach klasycznych była wyjątkowo emocjonująca. Sierż. pchor. Kamil Cichy z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu zapewnił sobie złoty medal już przed dziewiątą, ostatnią rundą mistrzostw Wojska Polskiego. W sumie zdobył osiem punktów i o półtora wyprzedził kpt. Mateusza Sypienia i st. sierż. rez. Sławomira Kraińskiego, którzy zajęli drugie i trzecie miejsce.

Ponad 60 zawodników stanęło do rywalizacji w Mistrzostwach Wojska Polskiego w Szachach klasycznych. O podziale medali zadecydowały wyniki uzyskane przez szachistów w dziewięciu rundach. Złoto wywalczył, wygrywając siedem partii i remisując w dwóch, sierż. pchor. Kamil Cichy. Turniej odbył się w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Sierż. pchor. Kamil Cichy zauważa, że poziom mistrzostw Wojska Polskiego jest wyższy od mistrzostw Polski służb mundurowych. – Cieszę się bardzo z odniesionego sukcesu. Przed turniejem nie liczyłem na to, że uda mi się zgromadzić aż osiem punktów – mówi podchorąży. Przyznaje, że w sukces uwierzył po szóstej partii, w której pokonał kpt. Mateusza Sypienia. – Mateusz był moim zdaniem największym faworytem do zwycięstwa w turnieju. Pokonanie go bardzo mnie podbudowało i po zwycięskiej partii uwierzyłem, że mogę powalczyć o tytuł mistrzowski – mówi nowy mistrz Wojska Polskiego.

Ostatnia runda tegorocznych mistrzostw chociaż nie miała już wpływu na to, kto zdobędzie złoty medal była niezwykle interesująca dla szachistów, którzy walczyli o dwa pozostałe miejsca na podium. Po ośmiu partiach, aż trzech zawodników miało 1,5 pkt. straty do Kamila Cichego. Po sześć oczek zgromadzili: st. sierż. rez. Sławomir Kraiński, kpt. Mateusz Sypień i por. Damian Graczyk. Kraiński i Sypień w ostatniej partii grali przeciwko sobie, a Graczyk z kpt. Andrzejem Szcześniakiem, który w ośmiu partiach zgromadził 5,5 pkt. Pojedynek Kraińskiego z Sypieniem zakończył się remisem, zaś Graczyk przegrał i spadł na szóstą pozycję w klasyfikacji generalnej. Natomiast o miejscach na podium musiała zadecydować punktacja pomocnicza. Srebro przypadło Sypieniowi, a brąz Kraińskiemu.

Tegoroczne mistrzostwa Wojska Polskiego były jedną z imprez zorganizowanych w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej, której tradycje dziedziczy Akademia Sztuki Wojennej. Organizacją mistrzostw zajął się ppłk Ryszard Cegłowski i kierowana przez niego uczelniana sekcja szachowa. – Nowa sekcja w roli organizatora spisała się bardzo dobrze. Na pewno zawodnicy zapamiętają te mistrzostwa jako jedne z najlepiej zorganizowanych w ostatnich latach – podkreśla pułkownik Malinowski.

W ramach mistrzostw oprócz tradycyjnie rozgrywanego turnieju mistrzowskiego w szachach błyskawicznych, odbył się również otwarty turniej szachów błyskawicznych z okazji 20. rocznicy wejścia Polski do NATO.

Otwarty turniej szachów błyskawicznych wygrał Stanisław Praczukowski z Klubu Sportowego Laura Chylice. Wzięło w nim udział blisko 130 zawodników. Najstarszy z nich – prof. Teofan Domżał – miał 92 lata, a najmłodszy – Aleksandra Radomyska – pięć. W ramach mistrzostw przeprowadzono również rywalizację o tytuły mistrzów Wojska Polskiego w szachach błyskawicznych. Miejsca na podium wywalczyli: pierwsze – Wojciech Waruga, drugie – Dariusz Sycz i trzecie – Krzysztof Rozumek.

Wyniki mistrzostw Wojska Polskiego w szachach klasycznych

1. sierż. pchor. Kamil Cichy (Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu) 8 pkt. (punktacja pomocnicza – 47,50 pkt.)

2. kpt. Mateusz Sypień (21 Brygada Strzelców Podhalańskich) 6,5 (49,00)

3. st. sierż. rez. Sławomir Kraiński (Centrum Szkolenia Logistyki) 6,5 (48,00)

4. kpt. Andrzej Szcześniak (Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brodnicy) 6,5 (43,50)

5. ppłk Sławomir Kędzierski (Departament Kadr MON) 6,0 (47,00 / 51,50)

6. por. Damian Graczyk (Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej Mińsk Mazowiecki) 6,0 (47,00 / 51,00).