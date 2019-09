Rok Żelaznej Dywizji

Żołnierze z 18 Dywizji Zmechanizowanej uczcili swoje święto. Był piknik, mecz piłki nożnej wojsko kontra samorządowcy, konferencja naukowa, a także defilada pododdziałów. Podczas uroczystości, jednostka otrzymała sztandar. – Od dziś żołnierze 18 Dywizji Zmechanizowanej są połączeni tym chwalebnym znakiem – powiedział minister obrony Mariusz Błaszczak.

Formowanie 18 Dywizji Zmechanizowanej rozpoczęło się rok temu. Dowództwo jednostki ulokowano w Siedlcach. To właśnie tam żołnierze uczcili swoje święto. Podczas uroczystości jednostka otrzymała sztandar. – Jest on symbolem wierności, honoru i męstwa. Sztandar wyróżnia żołnierzy. Jestem przekonany, że żołnierze 18 Dywizji zasługują na miano obrońców ojczyzn. Którzy tak, jak w 1920 roku żołnierze 18 Dywizji Piechoty, wyróżniali się męstwem broniąc naszej ojczyzny – mówił podczas uroczystości minister obrony Mariusz Błaszczak. Szef MON przypomniał, że to ich tradycje dziedziczy jednostka. – Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że 18 Dywizja Zmechanizowana powstała – zwrócił się do żołnierzy Mariusz Błaszczak.

Sztandar, który otrzymała 18 Dywizja Zmechanizowana ufundowała społeczność Siedlec, gdzie stacjonuje dowództwo jednostki oraz społeczność Łomży, gdzie mieściło się dowództwo 18 Dywizji Piechoty. Rodzicami chrzestnymi sztandaru został minister Mariusz Błaszczak, a także Elżbieta Buk, córka gen. broni Tadeusza Buka, patrona dywizji i byłego dowódcy wojsk lądowych, który zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. To właśnie oni wręczyli sztandar gen. dyw. Jarosławowi Gromadzińskiemu, dowódcy 18 Dywizji. – Wyszyte na sztandarze słowa Bóg, honor, ojczyzna oddają sprawy dla żołnierza najważniejsze – zaznaczył generał.