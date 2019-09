Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie pozwoli na likwidację Wojsk Obrony Terytorialnej

Dwa dni temu, partia dziś opozycyjna Platforma Obywatelska opublikowała swój pseudoprogram. W tym pseudoprogramie jest postulat likwidacji WOT. Żołnierze, chciałbym was zapewnić w imieniu własnym, w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego, że póki Prawo i Sprawiedliwość rządzi, póty nie pozwolimy na to, żeby zlikwidowano Wojska Obrony Terytorialnej. Wojska Obrony Terytorialnej służą Polsce, gwarantują bezpieczeństwo naszego kraju, mają olbrzymi potencjał. Nie zgodzimy się na likwidację tego potencjału – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas przysięgi żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Minister Mariusz Błaszczak odczytał także list od premiera Mateusza Morawieckiego skierowany do żołnierzy i ich rodzin. – Do rodziny 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej dołączają nowi członkowie. Ponad 160 mężczyzn i kobiet, którzy wypowiadając słowa przysięgi potwierdzają swe zobowiązanie wobec regionu i kraju. (…) Liczymy na was i wiemy, że w potrzebie przybędziecie z pomocą – zgodnie ze swą dewizą - zawsze gotowi, zawsze blisko. Macie wielki wkład w zapewnienie bezpieczeństwa rodakom. Drodzy żołnierze, w tym wyjątkowym dniu składam gratulacje wszystkim, którzy obrali drogę służby Ojczyźnie. To ważna chwila dla Was, waszych bliskich, ale i mieszkańców Mazowsza i kraju. Dziękuję za podjęcie tej decyzji i życzę wszelkich sukcesów – napisał w liście szef rządu.

5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej powstała w drugim etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej, w marcu 2017 roku. Brygada nosi imię st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” – jednej z legend Północnego Mazowsza, najwybitniejszego dowódcy antykomunistycznej partyzantki niepodległościowej na Mazowszu, zaangażowanego w konspirację Narodowych Sił Zbrojnych podczas II wojny światowej.

Obecnie funkcjonują 4 bataliony lekkiej piechoty: w Ciechanowie, Siedlcach, Komorowie oraz Zegrzu Południowym. Obecnie Brygada liczy ponad 2000 żołnierzy w tym ponad 1800 stanowią żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową. „Terytorialsi” pochodzą z całego rejonu odpowiedzialności brygady, który obejmuje 17 powiatów Północnego Mazowsza oraz 7 dzielnic prawobrzeżnej Warszawy. Przysięga w Olszynce Grochowskiej jest dziesiątą od czasu utworzenia 5MBOT.

