Niszczyciele czołgów z PGZ

Polska armia chce w najbliższych latach wprowadzić do służby nowe niszczyciele czołgów o kryptonimie „Ottokar-Brzoza” . Podczas kieleckiego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego Polska Grupa Zbrojeniowa zaprezentowała aż trzy, przygotowane przez spółki z Grupy, propozycje w tym zakresie – na zmodyfikowanych podwoziach BWP-1, czołgu Anders oraz armatohaubicy Krab.

REKLAMA

Dlaczego PGZ zdecydowało się zaprezentować w Kielcach aż trzy tego typu pojazdy? – Pokazujemy w ten sposób nie tylko nasz potencjał konstrukcyjno-inżynieryjny, ale również paletę możliwości, wybór, jaki ma w tym zakresie Wojsko Polskie – komentował Bartłomiej Zając, prezes Huty Stalowa Wola, która przygotowała na targi wóz na podwoziu armatohaubicy Krab. – Każde z tych rozwiązań ma swoje mocne i słabe strony. Siłą naszej propozycji są zdecydowanie właściwości terenowe podwozia oraz ciężar zabudowy, jaki możemy na nim umieścić – wyjaśniał.



Film: Paweł Sobkowicz / portal polska-zbrojna.pl

Najlżejszym z pokazywanych pojazdów (choć PGZ nie ujawnia dokładnej jego wagi) jest konstrukcja zbudowana przez poznańskie WZM, czyli bazująca na podwoziu bojowego wozu piechoty 1. – To propozycja racjonalnego wykorzystania BWP-1, których mamy bardzo dużo, a które mają bardzo dobre właściwości jezdne. Ze wszystkich pokazywanych wozów nasz jest zdecydowanie najtańszy – komentują przedstawiciele poznańskiej firmy.

Ostatnim – choć z racji wielkości i wagi, plasuje się pomiędzy konstrukcjami bazującymi na BWP-1 i Krabie – jest pojazd zbudowany przez inżynierów z OBRUM-u, który w ogromnym skrócie bazuje na podwoziu lekkiego czołgu Anders. Jego twórcy przekonują, że to złoty środek projektów prezentowanych przez PGZ na MSPO. – Niszczyciel czołgów nie potrzebuje tak dużego i ciężkiego podwozia jakie ma Krab, ale powinno mieć coś nowocześniejszego niż układ jezdny z BWP-1 – przekonują.



Film: Paweł Sobkowicz / portal polska-zbrojna.pl

Jeżeli chodzi o uzbrojenie niszczycieli czołgów, to wszystkie konstrukcje z PGZ pokazywane na kieleckich targach są przygotowane, by zainstalować na nich dowolnego typu przeciwpancerne pociski kierowane o zasięgu około 12 kilometrów. Na MSPO pokazano je w wersji z pociskami Spike-ER, jak i z brytyjskimi Brimstone.

Poszukiwanie Ottokara - Brzozy

Polska armia ma obecnie w służbie jeden typ niszczycieli czołgów. To pojazdy kołowe BRDM-2 wyposażone w pociski 9P133 Malutka. Konstrukcje te są już nie tylko mocno wyeksploatowane technicznie, ale przede wszystkim, odstają od wymagań współczesnego pola walki. Rakiety Malutka mając zasięg maksymalny około 3 kilometrów są w stanie przebić pancerz o grubości około 450 mm RHA. Tymczasem współczesne czołgi dysponują pancerzami pomiędzy 700 do 1000 mm RHA.



Film: Paweł Sobkowicz / portal polska-zbrojna.pl

Dlatego Siły Zbrojne RP chcą w najbliższych latach wymienić „przeciwpancerne” BRDM-2 na zupełnie nową broń o kryptonimie „Ottokar-Brzoza”. Na początku roku Inspektorat Uzbrojenia MON ogłosił dialog techniczny w tej sprawie. Zgłosiło się do niego aż 13 podmiotów z całego świata – ze Stanów Zjednoczonych Lockheed Martin oraz BAE Systems USA Combat Vehicles, z Niemiec – Rheinmetall Defense, z Wielkiej Brytanii – MBDA UK, z Szwecji – BAE Systems Sweden, z Izraela – konsorcjum IMI Systems i Elbit Systems Ltd, a z Estonii – Milrem A.S.

Ze strony Polski zgłosiły się do rozmów z wojskiem Polska Grupa Zbrojeniowa, a także WB Electronics S.A., OBRUM Sp. z o.o., H. Cegielski – Poznań S.A., Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. oraz Huta Stalowa Wola S.A.



Film: Paweł Sobkowicz / portal polska-zbrojna.pl

Wojsko zdecydowało, że po dialogu do fazy analityczno-koncepcyjnej zaproszone zostaną PGZ, OBRUM i HSW jako dostawcy podwozi oraz IMI Systems – Elbit Systems i MBDA UK jako potencjalni dostawców rakiet przeciwpancernych.