„Dumny weteran” – za pomoc rannym i poszkodowanym

Raz w roku żołnierze ranni na misjach przyznają swoją nagrodę. Statuetka „Dumny weteran” trafia do firm lub instytucji, które ich wspierają. W tym roku wyróżnienie otrzymała Egida IT Solutions z Warszawy, która współpracuje ze stowarzyszeniem weteranów. Nagroda została wręczona podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Statuetka przyznawana przez środowisko weteranów przedstawia żołnierza, który mimo odniesionych ran stoi z wysoko uniesioną głową, dumny ze służby dla kraju. O tym, kto dostanie nagrodę decyduje co roku kapituła składająca się z członków Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju. Nagroda trafia do firm lub instytucji, które wspierają rannych żołnierzy. Liczy się nie tylko wysokość pomocy finansowej, ale także długofalowa współpraca. Zwycięzcę członkowie kapituły wybierają w głosowaniu.

W tym roku statuetkę „Dumny weteran” odebrał Andrzej Sieklucki, prezes firmy Egida IT Solutions, która oferuje sprzęt komputerowy oraz świadczy usługi informatyczne. Siekulski opowiada, że po raz pierwszy zetknął się z żołnierzami poszkodowanymi na misjach właśnie na kieleckich targach. – Stoisko naszej firmy było obok stoiska Stowarzyszenia. Pomyślałem, że skoro armia jest jednym z naszych głównych klientów, bo dostarczamy wojsku sprzęt, powinniśmy wesprzeć byłych żołnierzy, którzy potrzebują pomocy. Pomagamy Stowarzyszeniu, by wypełniało ono swoją misję – mówi prezes Egida IT Solutions. I dodaje: – Wiem, że darowizna na rzecz Stowarzyszenia to dobrze wydane pieniądze, bo na koniec każdego roku otrzymuję sprawozdanie, jakie projekty udało się weteranom sfinansować.

Dzięki wsparciu firm i instytucji Stowarzyszenie organizuje turnusy rehabilitacyjne i warsztaty terapeutyczne. Rodziny poszkodowanych znajdujące się w trudnej sytuacji mogą także liczyć na przyznanie zapomogi.