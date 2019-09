Nowa opcja dla „Narwi”

Więcej produkcji w Polsce?

– Zaproponowanie tego samego pocisku przechwytującego zarówno dla „Narwi” jak i dla „Wisły” pokazuje zaangażowanie firmy Raytheon we współpracę z polskim przemysłem oraz w tworzenie nowych, związanych z nowoczesnymi technologiami miejsc pracy dla Polaków – powiedział Sam Deneke, wiceprezes Land Warfare Systems. Zaś kierujący projektem SkyCeptor Bill Dickerhof z Raytheon Missile Systems podkreślał, że do produkcji pocisków w obu wersjach wystarczy jedna linia produkcyjna. Oznacza to, że SkyCeptory proponowane w ramach „Narwi” mogłyby być produkowane w Polsce razem z tymi dla „Wisły”.

Przedstawiciele Raytheona deklarują, że w Polsce wytwarzane byłoby 60 proc. komponentów SkyCeptora, w tym wyrzutnie dla systemu krótkiego zasięgu. Natomiast decyzję, które konkretnie elementy pocisku byłyby u nas wytwarzane i kto miałby je produkować, pozostawiają stronie polskiej.

Skuteczny jak SkyCeptor

Oferowany przez Amerykanów pocisk ma podwójny system naprowadzania, aktywnego i na podczerwień, które zapewniają jego skuteczność w różnych warunkach operacyjnych. Skycetor, oparty na pocisku Stunner, nie ma głowicy bojowej i niszczy cele siłą uderzenia. Amerykanie podają, że produkowana seryjnie dla izraelskich sił zbrojnych broń ma potwierdzoną zdolność zwalczania pocisków balistycznych krótkiego zasięgu. Przedstawiciele Raytheona nie podali, o ile mniejszy będzie zasięg SkyCeptora bez silnika startowego, ale zapewnili, że i tak będzie on większy niż polskie wymagania dla tego rodzaju systemu obrony powietrznej. Pocisk ma być o 15-20 proc. tańszy niż wersja z boosterem.

SkyCeptor to już druga oferta Ratheona dla Polski dotycząca programu „Narew”. Wcześniej bowiem koncern zaproponował nam amerykańsko-norweski system NASAMS.

Raytheon jest już zaangażowany w pierwszą fazę programu „Wisła”, który obejmuje zakup dwóch baterii Patriotów, czyli czterech jednostek ogniowych, każda ma cztery wyrzutnie. Umowę na ich produkcję Raytheon podpisał 4 września z Hutą Stalowa Wola. Pierwsza wyrzutnia ma być gotowa w przyszłym roku.

Dzień wcześniej Amerykanie poinformowali, że w ubiegłym miesiącu podpisali z polskimi firmami inne kontrakty związane z offsetem dla „Wisły”. Porozumienie z Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi z 12 sierpnia dotyczy produkcji terminali dla linku danych. Sześć dni później zawarto umowę z Zakładami Mechanicznymi Tarnów S.A. dotyczącą produkcji elementów mechanicznych i siłowników. Zaś 12 lipca dodatkowe zlecenie na anteny dla systemu identyfikacji swój – obcy (IFF) otrzymała spółka PIT-Radwar, która produkuje je na podstawie umowy z Raytheonem z września 2016 roku. Firma zapewnia, że najbliższym czasie zawarta zostanie finalna umowa offsetowa.

