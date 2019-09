Trotyl z Bydgoszczy w drodze do USA

Polski trotyl nadal będzie wykorzystywany do produkcji bomb dla amerykańskich sił powietrznych – poinformował w czasie MSPO Nitro-Chem. Do 2022 roku za ocean ma trafić 20 tys. ton materiału wybuchowego wyprodukowanego w bydgoskich zakładach. Wartość przyszłego kontraktu to ok. 100 mln dolarów.

Załadunek bomby Mk 84 na samolot F-16.

Bydgoskie Zakłady Nitro-Chem dostarczają trotyl do Stanów Zjednoczonych od 2017 roku. Jego odbiorcą jest General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, producent bomb serii Mk 80 dla amerykańskich sił powietrznych. Dzięki materiałom wybuchowym z Polski powstało kilkadziesiąt tysięcy sztuk amunicji. – To świetny przykład tego, jak polskie i amerykańskie firmy współpracują. Jest to niezbędne obu krajom. Serdecznie dziękuję zaangażowanym firmom – mówiła Georgette Mosbacher, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, która uczestniczyła w środę w konferencji podsumowującej dotychczasową kooperację.