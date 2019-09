III turnus służby przygotowawczej w 15 BZ

2 września odbyło się wcielenie 73 elewów w ramach III turnusu służby przygotowawczej w 2019 roku. Z dniem rozpoczęcia służby ochotnicy stali się żołnierzami – elewami, przed którymi trzy miesiące intensywnego kształcenia. Po ukończeniu szkolenia podstawowego odbędzie się jedna z najważniejszych uroczystości wojskowych, podczas których elewi złożą przysięgę wojskową.

Szkolenie służby przygotowawczej w Orzyszu, które prowadzone jest na bazie 15. Mazurskiego Batalionu Saperów rozpoczęło się od dopełnienia wszelkich formalności, sprawdzenia stanu zdrowia i wyglądu zewnętrznego. Elewi po otrzymaniu mundurów i wyposażenia rozpoczęli zajęcia zapoznawcze mające na celu przygotowanie ich i zaznajomienie się ze specyfiką i charakterem służby wojskowej w 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej.

Ukończenie szkolenia stanowi również przepustkę do ubiegania się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. Szkolenie potrwa do końca listopada br.