Kolejny europejski program obronny na celowniku Polski

W trakcie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach przedstawiciele polskiego przemysłu i nauki wykonali pierwszy wspólny krok, w kierunku realizacji kolejnego europejskiego projektu z zakresu rozwoju technologii obronnych. 4 września 2019 roku reprezentanci OBR CTM S.A., WAT, WIŁ i KenBIT podpisali list intencyjny ws. nawiązania współpracy, mającej na celu realizację projektu pt. „Long Range Communications – Równoległe wykorzystanie łączności HF i satelitarnej w celu zapewnienia niezawodnej łączności w domenie lądowej, powietrznej i morskiej”, ze środków Europejskiej Agencji Obrony (EDA).

Propozycja realizacji projektu została zgłoszona przez zawiązujące się międzynarodowe konsorcjum, na spotkaniu tzw. panelu technologicznego (CapTech), poświęconym systemom łączności radiowej i wymiany danych. Zostało ono zorganizowane przez Dyrektoriat ds. Badań i Technologii Europejskiej Agencji Obrony (EDA). Głównym celem projektu ma być opracowanie niezawodnego i elastycznego systemu komunikacji długodystansowej. System ma odpowiadać wymaganiom współczesnego teatru działań wojennych, w zakresie łączności radiowej dalekiego zasięgu, realizowanej za pomocą równoległego wykorzystania łączy danych tzw. sieci poza horyzontowych (Beyond Line of Sights-BLOS), takich jak fale krótkie (HF) oraz łączność satelitarna (Satcom). Jego dodatkowym atutem, w przypadku awarii lub zniszczenia, będzie możliwość zastąpienia w sposób automatyczny łączności satelitarnej, łącznością HF, przy zachowaniu jej podstawowych kanałów.

W ramach podpisanego dzisiaj listu intencyjnego, jego sygnatariusze zadeklarowali wspólne opracowanie dokumentów niezbędnych do przystąpienia do projektu i jego realizacji. Zobowiązali się również do wzajemnej wymiany doświadczeń i informacji oraz organizowania wspólnych: narad, spotkań roboczych, konferencji, warsztatów itd. Ponadto uzgodniono, że OBR CTM S.A. będzie polskim koordynatorem w zakresie kontaktów przemysłowych z konsorcjum międzynarodowym.