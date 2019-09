Wyrzutnie Wisły z HSW

– To umowa, która otwiera przed nami nowe możliwości biznesowe i technologiczne. Dzięki niej dołączymy do globalnego łańcucha dostaw amerykańskiego koncernu – komentuje prezes Bartłomiej Zając.

To kolejna międzynarodowa umowa podpisana przez przedstawicieli polskiego przemysłu obronnego podczas tegorocznych targów zbrojeniowych w Kielcach. Kontrakt zawarty pomiędzy Hutą Stalowa Wola a koncernem Raytheon dotyczy produkcji w Polsce wyrzutni amerykańskich systemów rakietowych i przeciwlotniczych Patriot. Szesnaście systemów ogniowych M903 trafi do wyposażenia dwóch baterii, które polska armia zamówiła za ponad 4,7 mld dolarów w marcu 2018 roku.

Huta Stalowa Wola wyprodukuje i zintegruje 16 wyrzutni M903 przeznaczonych do dwóch baterii systemu antyrakietowego Patriot. Dziś kontrakt w tej sprawie podpisali przedstawiciele HSW i firmy Raytheon. – Dzięki tej umowie wejdziemy w globalny łańcuch dostaw amerykańskiego koncernu – mówi Bartłomiej Zając, prezes Huty Stalowa Wola.

Oznacza to, że każde z siedemnastu państw, które jest (lub wkrótce zostanie) użytkownikiem systemu Patriot, będzie mogło zamówić wyrzutnie właśnie w HSW. – Wejście do globalnego łańcucha dostaw Raytheona to naprawdę wielka szansa dla PGZ – przyznał Tom Laliberty, wiceprezes programu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Raytheon.

Prezes HSW Bartłomiej Zając dodał, że podpisanie umowy poprzedziły wielomiesięczne negocjacje i ustalenia m.in. dotyczące kwestii technicznych. Dlatego, jak zapewnił, produkcja ruszy dość szybko. Pierwsze wyrzutnie powinny zostać przekazane polskiej armii już w przyszłym roku.

Wartość kontraktu na wyprodukowanie i integrację szesnastu wyrzutni M903 nie została ujawniona.

