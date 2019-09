Maskujące Berberysy dla armii

Zgodnie z umową żołnierze mają otrzymać 1570 Berberysów w wersji woodland 3D i 3100 sztuk w wersji zimowej. Wartość zamówienia to około 165 mln złotych. Pierwsze egzemplarze siatek maskujących trafią do jednostek wojsk lądowych jeszcze w tym roku. Pozostałe do końca 2022 roku.

REKLAMA

– Zawarliśmy umowę na dostawę produktu, z którego jesteśmy bardzo dumni. To w całości dzieło polskich inżynierów. Berberys to system zapewniający maskowanie sprzętu w zakresie wykrycia podczerwienią, termowizją oraz radarem – powiedział Marcin Kubica. Producentem pokryć maskujących jest spółka Miranda S.A. , która należy do Grupy Lubawa.

Kpt. Krzysztof Płatek, rzecznik prasowy Inspektoratu Uzbrojenia MON, zaznaczył, że to kolejna umowa resortu obrony ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Lubawa S.A. – Poprzedni kontrakt dotyczył dostawy 900 wielozakresowych pokryć maskujących. – Kierując się wytycznymi ministra obrony narodowej staramy się lokować jak najwięcej środków budżetowych w polski przemysł. Wczoraj podpisaliśmy umowy z Polską Grupą Zbrojeniową, a dziś z firmą, która od wielu lat działa na polskim rynku obronnym – podkreślił rzecznik IU.

Wielozakresowe maskowania Berberys to pokrycia, które zapewniają ochronę maskującą obiektom wojskowym i pojazdom zarówno wiosną, jak i latem i jesienią. Wersję białą Berberysa stosuje się w zimie. Siatki maskujące polskiej firmy wykorzystuje wojsko m.in. w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Na Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach „Polska Zbrojna” przygotowała wydanie specjalne.

Nasze wydawnictwo będziecie mogli bezpłatnie dostać w czasie trwania kieleckiej imprezy na naszym stoisku (stoisko nr D66, hala D), na stoisku Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w punkcie prasowym MSPO.

Czytelników, którzy nie dotrą na największe w Polsce targi zbrojeniowe, zachęcamy do lektury elektronicznej wersji numeru specjalnego „Polski Zbrojnej”.