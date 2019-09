Awaryjny most gotowy

„Dziękuję żołnierzom, po raz kolejny udowodniliście, że można na Was liczyć!” – napisał na Twitterze szef MON Mariusz Błaszczak. We wtorek po południu żołnierze ukończyli w Warszawie montaż mostu pontonowego na Wiśle. Wkrótce zostanie na nim ułożony rurociąg, którym ścieki z uszkodzonego kolektora warszawskiej „Czajki” popłyną do oczyszczalni.

Do awarii kolektora doszło tydzień temu. Uszkodzeniu uległy rury, którymi ścieki z siedmiu dzielnic lewobrzeżnej Warszawy pod dnem Wisły były przesyłane do oczyszczalni „Czajka”. Miejscy urzędnicy zdecydowali wówczas o kontrolowanym zrzucie nieczystości do rzeki. Spływają one w tempie 260 tysięcy metrów sześciennych na dobę. Do akcji wkroczyło wojsko.

Od piątku żołnierze budowali pontonowy most, na którym ma zostać ułożony zastępczy rurociąg. Wczoraj wczesnym popołudniem przeprawa połączyła brzegi Wisły na wysokości uszkodzonego kolektora i oczyszczalni. – Dla wojska było to standardowe zadanie. Takie mosty budowaliśmy już wielokrotnie podczas różnego rodzaju ćwiczeń – podkreśla mjr Dariusz Kurowski z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Standardowe nie oznacza jednak łatwe.