Wojsko włącza się w walkę z zanieczyszczeniem Wisły

Żołnierze są gotowi, by zbudować na Wiśle pontonowy most. Zostanie na nim położony rurociąg, którym ścieki z lewobrzeżnej Warszawy popłyną do oczyszczalni z pominięciem zepsutego kolektora – zapowiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Na finalizację przedsięwzięcia potrzeba kilku dni.

We wtorek rano doszło do awarii kolektora, który przesyłał ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do znajdującej się na prawym brzegu Wisły oczyszczalni „Czajka”. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zdecydował, by nieczystości kierować do rzeki. Spływają one w tempie trzech tysięcy litrów na sekundę.

Wczoraj wieczorem podczas narady sztabu kryzysowego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapadła decyzja, że do walki z zanieczyszczeniem zostanie skierowane wojsko. Przede wszystkim żołnierze mają zbudować na Wiśle pontonowy most. Zostanie na nim położony zastępczy rurociąg, którym ścieki popłyną do oczyszczalni z pominięciem niedziałającego kolektora. Jak wyjaśniał dziś rano w Polskim Radio minister obrony narodowej, cała operacja zajmie łącznie kilka dni. – To jest dobre ćwiczenie dla wojsk, dlatego że wojsko musi być przygotowane do reakcji w sytuacjach kryzysowych – podkreślał.