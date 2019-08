Raport NIK-u o PGZ

Izba postawiła szefostwu PGZ trzy zasadnicze zarzuty. „Potencjał produkcyjny i rozwojowy spółek GK PGZ S.A. nie gwarantował pełnego i terminowego zaspokojenia bieżących potrzeb Sił Zbrojnych RP ani ich potrzeb perspektywicznych, skatalogowanych m.in. w »Planie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2013–2022«. Sytuacja ekonomiczna spółek GK PGZ S.A. nie była stabilna, występowały w niej niekorzystne zjawiska, aczkolwiek nie było bezpośrednich zagrożeń dla równowagi finansowej. Nadzór właścicielski Ministra Obrony Narodowej nad PGZ S.A. i jej spółkami zależnymi nie był w pełni skuteczny, co wynikało przede wszystkim z niewłaściwej organizacji tego nadzoru oraz braku konsekwencji w podejmowaniu decyzji nadzorczych” – oskarżają kontrolerzy.

W ubiegłym tygodniu Najwyższa Izba Kontroli upubliczniła swój raport na temat działalności Polskiej Grupy Zbrojeniowej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2018 roku. Niestety, ocena holdingu zrzeszającego ponad pięćdziesiąt państwowych spółek obronnych i zatrudniającego ponad 18 tysięcy osób nie wypadła pozytywnie. „Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie funkcjonowanie Grupy Kapitałowej PGZ S.A. w okresie objętym kontrolą, w tym przede wszystkim sposób zarządzania tą Grupą oraz brak strategii działania” – czytamy w raporcie pokontrolnym.

Przyjęcie Kodeksu Grupy PGZ, rozpoczęcie konsolidacji kluczowych procesów biznesowych oraz opracowanie nowej średnioterminowej strategii skorelowanej z „Planem modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP” i głównymi kierunkami strategii rozwoju sił zbrojnych – to najważniejsze działania, jakie podjął obecny Zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej w celu poprawienia sytuacji finansowej holdingu.

REKLAMA

Dzisiaj do raportu Najwyższej Izby Kontroli odniósł się obecny Zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Władze spółki podkreślają, że objęły stery holdingu już po okresie, który był przedmiotem badania przez Izbę, czyli we wrześniu 2018 roku, i natychmiast podjęte zostały działania mające na celu poprawę finansowej sytuacji Grupy. Został przyjęty Kodeks Grupy PGZ i rozpoczęta konsolidacja kluczowych procesów biznesowych, takich jak: zakupy, finanse, IT czy handel międzynarodowy. Ruszyły także prace nad nową średnioterminową strategią skorelowaną z „Planem modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP” i głównymi kierunkami strategii sił zbrojnych. „Zarząd PGZ S.A. polecił opracowanie nowej Strategii Grupy Kapitałowej PGZ na lata 2019–2023, poprzedzonej rzetelnymi analizami systemowymi. Strategia została wypracowana wspólnym wysiłkiem PGZ S.A. i spółek Grupy, w tym z udziałem przedstawicieli strony społecznej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Dokument jest skorelowany z »Planem modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP«” – czytamy w komunikacie przesłanym mediom.

„Nowa strategia, która w najbliższym czasie zostanie zaprezentowana opinii publicznej, odpowiada na najważniejsze i najpilniejsze wyzwania stojące dziś przed Grupą Kapitałową PGZ. Charakteryzuje ją całościowe podejście, spójność wewnętrzna pomiędzy poziomem strategicznym i operacyjnym, konkretny plan wdrożenia, wykonalność zadań i mierzalność wyników oraz rozpoznanie zidentyfikowanych ryzyk i możliwość wprowadzenia korekt w celu minimalizacji ich skutków” – przekonują przedstawiciele Zarządu PGZ.

Dodają oni, że praprzyczyną obecnej sytuacji finansowej PGZ są błędy z etapu tworzenia Grupy. „Nieprzemyślana konsolidacja spółek przemysłu obronnego w strukturze nowego podmiotu gospodarczego – PGZ S.A. spowodowała szereg błędów, których naprawienie wymaga przede wszystkim czasu, realnego planu, strategii działania, dyscypliny i żelaznej konsekwencji, co z pełną determinacją realizuje Zarząd PGZ S.A.” – czytamy w komunikacie.