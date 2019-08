Dowódca KFOR w strefie odpowiedzialności polskiego LMT

26 sierpnia dowódca KFOR Major General Lorenzo D'Addario przebywał z wizytą w miejscowości Strpce w Kosowie, gdzie odbyło się spotkanie z lokalnymi władzami.

W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz Strpce Pan Bratislav Nicolic, dowódca KFOR Major General Lorenzo D'Addario, dowódca Multinational Battle Group - West Colonel Daniele Pisani oraz zastępca dowódcy zespołu - szef sekcji (Zespół Łącznikowo-Monitorujący LMT- Liaison Monitoring Team) porucznik Rafał Ziółkowski. Podczas wizyty w mieście omówiono problemy dotyczące rozwoju gminy i współpracy z KFOR.

Następnie dowódcy KFOR i MNBG-W przemieścili się do Field House w miejscowości Brezowica, gdzie stacjonuje polskie LMT. W trakcie spotkania z żołnierzami Major General Lorenzo D'Addario podziękował za wzorową służbę oraz udzielił rad i wskazówek szefom sekcji LMT co do dalszej realizacji zadań mandatowych w strefie odpowiedzialności.