Bomby do F-16 z Bydgoszczy

Siły powietrzne otrzymały 100 bomb lotniczych Mk-82, które wyprodukowano w Zakładach Chemicznych „Nitro-Chem” S.A. Kolejne 100 sztuk trafi do wojskowych magazynów za kilka tygodni, a następne 200 w przyszłym roku. To dobra wiadomość dla bezpieczeństwa kraju, gdyż bomby Mk-82, które są podstawowym uzbrojeniem samolotów F-16, do tej pory były importowane.

Licencję na wytwarzanie Mk-82 „Nitro-Chem” uzyskał jesienią 2017 roku od firmy RWM Italia, będącej częścią koncernu Rheinmetall Defence. Blisko półtora roku bydgoskie zakłady przystosowywały swoją linię technologiczną, by produkować nowoczesne uzbrojenie.

Sebastian Chwałek, wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, do której należy „Nitro-Chem”, podkreśla, że uruchomienie w Polsce produkcji amunicji do wielozadaniowych myśliwców F-16 ma strategiczne znaczenie dla obronności kraju. – Nowa linia technologiczna w bydgoskich zakładach chemicznych to przykład sukcesywnie realizowanej strategii polonizacji uzbrojenia, w które wyposażone są nasze siły zbrojne. Rozwój krajowej produkcji i związana z tym niezależność w zakresie dostaw wpływają bezpośrednio na wzrost bezpieczeństwa państwa – mówił wiceprezes PGZ.