Zapal lampkę bohaterom Września’39

Dołączcie do nas! Podzielcie się w mediach społecznościowych zdjęciami czy nagraniami z waszych wizyt na wojennych nekropoliach. Oznaczcie je wspólnym hashtagiem – #ZapalLampkę. Dajmy dowód tego, że pamięć o odwadze i poświęceniu żołnierzy Wojska Polskiego jest nadal żywa. – Sprawmy, by polskie cmentarze wojenne rozjarzyły się światłem naszych lamp. By to światło rozświetliło imię, nazwisko, wiek, miejsce. By z masy wyłonił się człowiek. Zapalmy lampki żołnierzom Września – dodaje Anna Putkiewicz.