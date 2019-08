Preselekcja u komandosów

Jak właściwie nawigować w terenie za pomocą kompasu i wojskowej mapy, w jaki sposób prawidłowo wykonywać ćwiczenia na egzaminie z WF-u, a także w jaki sprzęt trekkingowy warto zainwestować, by zwiększyć swoje szanse na selekcji. Tego dowiedzą się uczestnicy „Preselekcji JWK”. Komandosi pomogą przygotować się do sprawdzianu osobom, które marzą o służbie w jednostce.

Jednostka Wojskowa Komandosów organizuje kurs przygotowujący do selekcji, która jest przepustką do służby w jednostce. Selekcja do JWK składa się z kilku etapów: egzaminu z WF-u, rozmowy z psychologiem i gry terenowej. I tylko ci, którzy zaliczą wszystkie etapy mogą rozpocząć służbę w pododdziałach bojowych jednostki.

– Preselekcję organizujemy po raz pierwszy. Chcemy w ten sposób ukierunkować kandydatów, pokazać w jaki sposób powinni przygotowywać się do właściwej selekcji. I co zrobić, by nie zmarnować szansy odpadając przez głupoty – opowiada st. chor. sztab. Adam „Kraszan” Kraszewski, starszy podoficer dowództwa JWK. – Zdarza się, że podczas gry terenowej silnie zmotywowani i sprawni fizycznie kandydaci odpadają, bo np. źle dopasowali wyposażenie. Pokażemy, jak uniknąć takich błędów – dodaje podoficer.