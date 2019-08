Bieg Morskiego Komandosa 2019

Przed nami kolejna i jednocześnie wyjątkowa X edycja legendarnego Biegu Morskiego Komandosa im. Gen. Broni Włodzimierza Potasińskiego. Bieg odbędzie się w ostatni weekend sierpnia tj. 31.08.-01.09.2019 w Adventure Park Gdynia Kolibki.

Impreza ta mocno i na stałe wpisał się do kalendarza imprez biegowych i z roku na rok poznajemy kolejnych twardzieli wśród największych twardzieli.

X edycja Biegu Morskiego Komandosa będzie ponad wszelką wątpliwość wyjątkowa. To nie będzie tylko bieg z przeszkodami, to będzie wyzwanie, test siły charakteru i umiejętności pracy w zespole. Impreza kierowana jest do szerokiego grona sportowego oraz militarnego, czyli najwytrwalszych żołnierzy, biegaczy, a przede wszystkim twardzieli gotowych spróbować swoich sił na bardzo terenowej trasie urozmaiconej licznymi przeszkodami. O czym przekonają się zawodnicy wybrani do dodatkowej, specjalnej kategorii HARD X.