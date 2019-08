Festyn Komandosa w Dziwnowie już w najbliższy weekend

Już w piątek rozpoczyna się Festyn Komandosa, czyli spotkanie komandosów i sympatyków wojsk specjalnych. Jak co roku do Dziwnowa przyjadą żołnierze z JWK, Agatu, NIL-a, Formozy i GROM-u. W tym roku imprezie towarzyszyć będzie Forum Wojsk Specjalnych – spotkanie wojska z przemysłem obronnym.

Dlaczego to właśnie Dziwnów jest od dekady miejscem wakacyjnych spotkań byłych i obecnych żołnierzy wojsk specjalnych? W tym mieście w latach 1964-1986 działała pierwsza w powojennej Polsce jednostka komandosów – 1 Batalion Szturmowy. Specjalsi z Dziwnowa byli szkoleni do przeprowadzania szybkich akcji desantowych, dywersyjnych oraz głębokiego rozpoznania daleko za linią frontu. Z 1 Batalionu wywodzą się dzisiejsze jednostki specjalne.

Festyn Komandosa tradycyjnie odbywa się w ostatni weekend sierpnia (w tym roku to 23-25 sierpnia). Odwiedzający go turyści będą mogli spotkać specjalsów, którzy przyjadą tu ze swoim sprzętem: bronią, pojazdami, łodziami i wyposażeniem osobistym. – To okazja do spotkań integrujących nasze środowisko byłych i obecnych komandosów. To także atrakcja dla turystów, bo festyn na dobre wpisał się już w letni kalendarz imprez i jest jedynym wydarzeniem o takim charakterze – podkreśla Witold Brzozowski, były komandos z Dziwnowa, organizator festiwalu.