Amerykańska przyszłość WZL

Warszawskie Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 specjalizują się w naprawach silników myśliwców MiG-29 oraz szturmowych Su-22. Przyszłością zakładów są jednak konstrukcje amerykańskie. Na początku sierpnia firma przekazała wojsku pierwszy moduł wentylatora silnika Pratt & Whitney F100-PW-229 z samolotu F-16, który w całości wyremontowano w spółce.

Na początku sierpnia należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 przekazały 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego z Krzesin pierwszy wyremontowany w całości w warszawskiej spółce moduł wentylatora silnika Pratt & Whitney F100-PW-229 z samolotu F-16. Przedstawiciele WZL nr 4 podkreślają, że to bardzo ważny moment w historii zakładów, gdyż do tej pory były w nim remontowane co najwyżej pojedyncze podzespoły silników Jastrzębi.

Bardziej skomplikowane zadania, czyli naprawy całych modułów (zespół napędowy F100-PW-229 składa się z pięciu: wentylatora, głównego silnika, turbiny napędu wentylatora, dopalacza oraz skrzynki napędu agregatów) były realizowane przez producenta, czyli firmę Pratt & Whitney. Teraz to się zmieni. Na mocy umowy zawartej w ubiegłym roku pomiędzy WZL nr 4 a 3 Regionalną Bazą Logistyczną w Krakowie – Wydziałem Techniki Lotniczej w Kutnie, warszawskie zakłady zajmą się remontami silników do polskich F-16. Same naprawią w całości moduły wentylatora oraz skrzynki napędu agregatów.