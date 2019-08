Śląskie obchody wojskowego święta

„Co nam obca przemoc wzięła szablą odbierzemy”, myślę że te słowa mieli w pamięci żołnierze, którzy szli tamtego dnia na front pod Warszawą – tak prezydent Andrzej Duda rozpoczął dziś swoje wystąpienie. Zwierzchnik sił zbrojnych nawiązał do Bitwy Warszawskiej, w rocznicę której obchodzone jest Święto Wojska Polskiego. Po przemówieniu prezydenta przez ulice Katowic ruszyła uroczysta defilada.

Pododdziały piesze z całego kraju, 185 jednostek sprzętu, a także 60 samolotów i śmigłowców – wojskowa defilada była tradycyjnie głównym punktem Święta Wojska Polskiego. Tym razem jednak po raz pierwszy odbyła się w Katowicach. Wszystko po to, aby oddać hołd nie tylko uczestnikom Bitwy Warszawskiej, na pamiątkę której wojsko co roku świętuje, ale także powstańcom śląskim. – Polski Górny Śląsk to wielkie dzieło trzech śląskich powstań, które doprowadziły do tego, że ta ziemia stała się częścią Rzeczypospolitej Polskiej. Cześć i chwała bohaterom, cześć ich pamięci! – mówił prezydent Andrzej Duda inaugurując defiladę „Wierni Polsce”. Zwierzchnik sił zbrojnych przypomniał także defiladę kawalerzystów, która odbyła się w mieście w 1922 roku. – Nic się od tego czasu nie zmieniło. Dziś także mamy defiladę, Wojsko Polskie stanowi mur ochronny dla wszystkich obywateli lojalnych wobec Polski – podkreślił.

Mówiąc o współczesnej armii, Andrzej Duda zapewnił: – Zarówno polski rząd, jak i Ministerstwo Obrony Narodowej są zdeterminowane, aby program modernizacji realizować i zwiększać wydatki na obronność, aby wzmacniać naszą siłę militarną i siłę sojuszniczą – zaznaczył. Jednocześnie zwrócił się do żołnierzy Wojska Polskiego. – Dziękuję Wam za trud, jaki wkładacie w codzienną służbę dla ojczyzny, za poświęcenie i gotowość oddania życia, jeśli trzeba będziecie własną piersią bronić jej obywateli – mówił. – Życzę wszystkim żołnierzom, aby Wojsko Polskie rozwijało się pomyślnie i rosło w siłę – zaznaczył.

Zwierzchnik sił Zbrojnych RP podziękował także stacjonującym w Polsce żołnierzom sojuszniczych armii. – Odpowiedzialnie podejmują obowiązek, by strzec artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego. Ich obecność w naszym kraju jest na to dowodem – zaznaczył.

Do świętowania razem z żołnierzami zachęcał dziś minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. – Pokażmy dumę, że jesteśmy Polakami, podziękujmy żołnierzom za ich codzienną służbę – mówił do tłumów, które zgromadziły się na trasie defilady. Minister przypomniał także bohaterstwo powstańców śląskich, którzy walczyli o to, aby zostać Polakami. – Dzięki ich poświęceniu i wysiłkowi, Śląsk jest nierozerwalnie związany z Polską. Jesteśmy im wdzięczni za ich postawę. Ona jest wzorem dla współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego – podkreślił szef MON.

Do wydarzeń sprzed stu lat w swoim przemówieniu nawiązał także premier Mateusz Morawiecki. – Wówczas Polacy chwycili nie tylko za biało-czerwone flagi, ale również za broń. Z bronią w ręku ukształtowali granicę odradzającej się Polski. Tych granic strzegli i dzięki tamtemu bohaterstwu my dziś cieszymy się wolną Polską – zaznaczył szef rządu. – Dziś mogą spełnić się marzenia naszych ojców o budowie silnej, sprawiedliwej i solidarnej Rzeczpospolitej. Jesteśmy na dobrej drodze do wypełnienia ich testamentu. Niech Bóg ma w opiece Polskę, polską armię i polskiego żołnierza! – dodał premier i obiecał, że rząd zrobi wszystko, aby wojsko było dobrze uzbrojone.

Wielką defiladę „Wierni Polsce” rozpoczął przelot zespołu akrobacyjnego Biało-Czerwone Iskry. Potem ulicami Katowic przedefilowały pododdziały piesze reprezentujące jednostki wojskowe z całego kraju. W sumie podczas defilady „Wierni Polsce” zaprezentowało się dwa tysiące sześciuset żołnierzy. Ich przemarsz przyszły oglądać tłumy.