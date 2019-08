Dziękuję za Wasz wysiłek i profesjonalizm

Szanowni Państwo!

Święto Wojska Polskiego obchodzone w rocznicę Bitwy Warszawskiej ma dla nas szczególne znaczenie. Przypomina o wartościach najwyższych - odwadze i poświęceniu. Skłania do refleksji nad dziejami Naszej Ojczyzny, losami minionych pokoleń i Ich bohaterskiej walki o wolną Polskę. Obchody Święta Wojska Polskiego to dobry czas, by spojrzeć w przyszłość. Polska armia staje się coraz nowocześniejsza, lepiej wyposażona i wyszkolona, jest ceniona przez sojuszników, efektywnie spełnia standardy przyjęte w NATO. To również wielka zasługa żołnierzy i pracowników Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Dziś, w tym uroczystym dniu, z gorącymi podziękowaniami za służbę i pracę zwracam się do żołnierzy i pracowników wojska oraz ich rodzin. Dziękuję za Wasz wysiłek w służbie i profesjonalizm w codziennych działaniach. Życzę Wam sukcesów zawodowych, wytrwałości w realizacji wyzwań w obszarze wsparcia Sił Zbrojnych RP oraz pomyślności w życiu osobistym.