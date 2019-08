Żołnierze świętują!

Zgodnie z ceremoniałem wojskowym zbiórkę rozpoczął meldunek dowódcy Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, po którym orkiestra garnizonowa odegrała hymn państwowy. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał broni Rajmund T. Andrzejczak w swoim wystąpieniu podkreślił, że żołnierze Wojska Polskiego cieszą się bardzo dobrą opinią zarówno w kraju, jak i wśród sojuszników. Nawiązał w tym miejscu do licznych rozmów, które prowadzi podczas spotkań i wyjazdów zagranicznych. Podziękował żołnierzom polskich kontyngentów wojskowych za ich służbę i zaangażowanie dodając, że to oni w głównej mierze pracują na tę dobrą opinię o WP za granicą. Słowa uznania i podziękowania gen. Andrzejczak skierował również do żołnierzy jednostek taktycznych, oddziałów i pododdziałów szkolących się na poligonach i uczestniczących w ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych. Generał Andrzejczak podkreślił wagę każdego rodzaju sił zbrojnych, w tym wojsk cybernetycznych, dedykowanych do realizacji zadań w ramach piątej domeny operacyjnej.

Szef Sztabu złożył podziękowania wszystkim żołnierzom i pracownikom cywilnym, szczególnie tym, z którymi na co dzień wykonuje swoje obowiązki w Sztabie Generalnym WP. Podkreślił, że „przed sztabem kolejny ważny rok, nie tylko ze względów symbolicznych m.in. setną rocznicę zwycięstwa żołnierzy Wojska Polskiego w wojnie 1920 roku, ale też z uwagi na czekające nas wyzwania i ważne zadania". Na zakończenie swojego wystąpienia generał Andrzejczak życzył wszystkim dobrej, satysfakcjonującej służby oraz sukcesów zawodowych i osobistych.

W trakcie uroczystej zbiórki szef Sztabu Generalnego WP wraz ze swoim zastępcą gen. broni Michałem Sikorą i wiceministrem Tomaszem Zdzikotem wręczyli kilkunastu wyróżniającym się żołnierzom i pracownikom cywilnym medale państwowe i resortowe oraz Medal 100-lecia ustanowienia Sztabu Generalnego WP.

Sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot odczytał list Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej skierowany do kadry i pracowników SG WP.

Uroczystości zakończyła defilada żołnierzy Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Źródło: SGWP

Fot. st. szer. Łukasz Kermel

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

Zbliżające się Święto Wojsko Polskiego jest symbolem chwały oręża polskiego oraz hołdem dla poległych w walkach o niepodległą Ojczyznę. Zbiórka na placu apelowym DG RSZ rozpoczęła cykl uroczystości, które będą obchodzone w podległych jednostkach z okazji najważniejszego dla żołnierzy święta.

– Wpatrując się w karty wspaniałej historii oręża polskiego, widzimy datę 15 sierpnia. Ta data to nie tylko powód do refleksji, ale również powód do pokazania dumy ze zwycięstwa (…) przed nami uroczystości upamiętniające tą ważną datę, a przede wszystkim wydarzenia XX wieku, wydarzenia które pokazały czym jest walka o wolność i budowanie swojej tożsamości – powiedział gen. broni Jarosław Mika rozpoczynając uroczystą zbiórkę z okazji Święta Wojska Polskiego w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Podczas przemówienia okolicznościowego Dowódca Generalny RSZ podziękował wszystkim żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej za ich wkład i zaangażowanie w wykonywanie zadań służbowych. – Teraźniejszość to nasz służba wojskowa, niezależnie od koloru munduru to zaangażowanie to przejaw naszego patriotyzmu, oddania i naszej inicjatywy, budowanie nieodległości i suwerenności. To my jako DG RSZ kształtujemy wizję przyszłych Sił Zbrojnych, wizję ich funkcjonowania - podkreślił generał broni Jarosław Mika. Na zakończenie dowódca generalny życzył żołnierzom wielu sukcesów i stawienia czoła wszystkim wyzwaniom, które czekają na nich podczas wykonywania zadań jakie niesie za sobą wymagająca służba polskiego żołnierza. Życzę niesłabnącej energii, niesłabnących sił do realizacji zadań. Dziękuje za waszą pracę i służbę – podsumował Dowódca Generalny RSZ.

Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie postanowienia Prezydenta RP, decyzji Ministra Obrony Narodowej oraz rozkazu DG RSZ o nadaniu medali, odznaczeń i wyróżnień z okazji Święta Wojska Polskiego.

Zbiórka była również okazją do pożegnania żołnierzy odchodzących z DG RSZ oraz przywitania nowoprzybyłych oficerów, a także wręczenia aktów mianowania żołnierzom wyznaczonym na wyższe stanowiska służbowe.

Uroczysty apel zakończyła defilada kompanii honorowej z 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Tekst: mjr Magdalena Busz

Fot. Mirosław C. Wójtowicz

Dowództwo Garnizonu Warszawa

Wspólnym odśpiewaniem hymnu Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczął się uroczysty apel z okazji zbliżającego się Święta Wojska Polskiego, w którym uczestniczyli żołnierze i pracownicy Dowództwa Garnizonu Warszawa oraz dowódcy podległych jednostek wojskowych.

Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, gen. bryg. Robert Głąb wręczył ponadprzeciętnym podwładnym medale i odznaczenia, przyznane zarówno przez niego jak i przez prezydenta RP oraz ministra obrony narodowej. Za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę majorów: Adama Kowalika oraz Marcina Tobiasza. Minister obrony narodowej nadał wyróżniającym się żołnierzom i pracownikom DGW: Złote, Srebrne oraz Brązowe Medale Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.

Dowódca Garnizonu Warszawa uhonorował wyróżniających się oficerów, podoficerów i szeregowych tytułem honorowym Zasłużony Żołnierz RP z Odznaką w II Stopniu oraz Odznaką Honorową Wojsk Lądowych. Za rzetelne wywiązywanie się z obowiązków służbowych podziękował podwładnym wręczając im listy gratulacyjne, przyznając urlopy oraz pochwały. Tego dnia dwaj porucznicy służący w strukturach dowództwa stołecznego garnizonu: Przemysław Dębiec oraz Jakub Mrzygłód odebrali awanse na stopień kapitana.

Obecny na uroczystości biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek w dowód uznania i wdzięczności za pomoc i zaangażowanie w realizację misji duszpasterstwa wojskowego odznaczył medalem W Służbie Bogu i Ojczyźnie: dowódcę Garnizonu Warszawa gen. bryg. Roberta Głąba, jego zastępców: płk. Romana Januszewskiego i płk. Krzysztofa Ksenia, a także szefa Oddziału Finansów płk. Przemysława Gruszkę.

W przeddzień Święta Wojska Polskiego, dowódca stołecznego garnizonu podziękował kadrze kierowniczej, żołnierzom oraz pracownikom Dowództwa i podległych jednostek wojskowych za sumienne wykonywanie obowiązków służbowych i życzył satysfakcji z wykonywanej pracy.

Źródło: DGW

Dowództwo Operacyjne RSZ

Prawie 100 lat temu Polska toczyła śmiertelną walkę o swoje istnienie. 15 sierpnia przypomina nam o wielkim zwycięstwie i o tym, że w 1920 roku Polacy przekonali się, że są zjednoczeni i solidarni, że potrafią zorganizować armię, która zapewni Polsce niezależność, że są warci własnego państwa, a posiadanie własnego kraju jest cenniejsze od indywidualnego życia. Żołnierzy wspierał wtedy cały naród - powiedział dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych generał dywizji Tomasz Piotrowski, zwracając się do żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej na uroczystej zbiórce z okazji Święta Wojska Polskiego.

Obchodzimy dziś jeszcze jedną, jakże ważną rocznicę. 100 lat temu mieszkańcy Górnego Śląska poświęcili swoje życie i zdrowie, aby zachować polską tradycję i polską kulturę. Stulecie wybuchu Powstań Śląskich to wielka okazja, żeby przypominać o tej części historii naszego kraju. Przypominać ale i oddać hołd mieszkańcom Śląska, dla których Ojczyzna stanowiła największą wartość - powiedział dowódca operacyjny RSZ, dzieląc się refleksjami i przypominając wydarzenia sprzed 100 lat.

Dla powstańców śląskich i żołnierzy, którzy walczyli w 1920 roku, nie było sprawy ważniejszej niż służba Polsce. Tak jest i teraz. Nasza obecność tutaj jest dowodem, że cenimy spuściznę naszych poprzedników, a wśród kolejnych pokoleń żołnierzy nadal nie brakuje ludzi, którzy są gotowi oddać krajowi wszystko – swoje najlepsze umiejętności, wiedzę i doświadczenie, a w razie potrzeby – również życie - podkreślił gen. dyw. Piotrowski.

Uroczysta zbiórka była także okazją do złożenia podziękowań i wyrażenia uznania za służbę i pracę. W trakcie uroczystości gen. dyw. Tomasz Piotrowski wręczył medale resortowe, nadane przez ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych wyróżnił żołnierzy oraz pracowników resortu obrony narodowej dowództwa kordzikiem honorowym sił zbrojnych RP, tytułem honorowym zasłużony żołnierz RP, odznaką honorową poszczególnych rodzajów sił zbrojnych oraz listem gratulacyjnym i dyplomem uznania. Kilku oficerów i podoficerów służących w dowództwie odebrało również akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe.

Tekst: mjr Marek Kwiatek

zdjęcia: st. chor. sztab. mar. Arkadiusz Dwulatek

12 Brygada Zmechanizowana

13 sierpnia w koszarach 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie odbyły się uroczyste obchody święta Wojska Polskiego oraz 146. rocznicy urodzin generała broni Józefa Hallera.

Uroczystość zorganizowaną w koszarach Błękitnej Brygady zainaugurowało złożenie meldunku dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej generałowi dywizji Maciejowi Jabłońskiemu. Święto WP było połączone ze 146. rocznicą urodzin patrona 12 Brygady generała broni Józefa Hallera.

Doniosłym punktem uroczystości było odczytanie decyzji i rozkazów przełożonych o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe oficerów, podoficerów i szeregowych, nadaniu medali resortowych, a także o wyróżnieniu żołnierzy i pracowników 12 Brygady.

Jako pierwszy głos zabrał przewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej poseł Michał Jach. – To wielka przyjemność i zaszczyt, że mogę wziąć udział w święcie mojej ulubionej brygady. 12 Brygada Zmechanizowana to szczególna jednostka, wyjątkowy związek taktyczny w siłach zbrojnych. Swoją postawą Wy, żołnierze 12 Brygady, pokazujecie, jak wygląda nowoczesne wojsko – podkreślił przewodniczący KON Michał Jach. W trakcie swojego wystąpienia dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej generał dywizji Maciej Jabłoński zaznaczył: – Czas w 12 Brygadzie mija bardzo szybko. Jeszcze pamiętam, jak staliśmy tu rok temu i patrzyliśmy w przód na ambitne ćwiczenia, takie jak Anakonda czy Dragon tej wiosny. Dziękuję Wam za to, że w pełni z honorem wykonaliście postawione przed Wami zadania.

Do wysiłku swoich podwładnych odniósł się dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej pułkownik dypl. Sławomir Dudczak, który doceniając wielki profesjonalizm podległych mu żołnierzy i pracowników podziękował im za sumienną służbę i pracę, a także podkreślił ich zasługi dla Sił Zbrojnych: - Z okazji święta Wojska Polskiego słowa podziękowania kieruję do głównych bohaterów dzisiejszego święta – oficerów, podoficerów, szeregowych i pracowników 12 Brygady, a także Waszych Rodzin. Swoją wzorową służbą i pracą, pełną zaangażowania, determinacji, inicjatywy oraz pasji każdego dnia nie tylko budujecie, ale przede wszystkim umacniacie nowoczesne, silne i profesjonalne Wojsko Polskie, które czuwa nad bezpieczeństwem Ojczyzny.

Bezpośrednio po przemówieniach delegacja brygady złożyła wiązanki kwiatów i zapaliła znicze pod Pomnikiem generała Hallera. Wyróżniającym uroczystość momentem było odśpiewanie przez żołnierzy „Roty hallerczyków” oraz defilada pododdziałów. Wystawiony do pokazu sprzęt oraz atrakcje przygotowane dla dzieci spowodowały, że zorganizowany w ramach Święta Wojska Polskiego Dzień Otwartych Koszar cieszył się ogromną popularnością wśród licznie zgromadzonych mieszkańców Szczecina i regionu zachodniopomorskiego.

Tekst: kpt. Błażej Łukaszewski

Fot. szer. Piotr Pytel

Garnizon Wrocław

Msza święta w intencji żołnierzy w kościele garnizonowym, uroczysty apel oraz wystawa statyczna sprzętu wojskowego i promocja wojska - tak w czwartek, 15 sierpnia, obchodzono Święto Wojska Polskiego.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji żołnierzy, odprawiona w Kościele Garnizonowym p.w. św. Elżbiety i koncelebrowana pod przewodnictwem JE arcybiskupa Józefa Kupnego Metropolity Wrocławskiego. W mszy świętej udział wzięli żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej jednostek i instytucji wojskowych Garnizonu Wrocław, zaproszeni goście oraz społeczeństwo Wrocławia.

Punktualnie o godz. 11.30 dowódca uroczystości kpt. Pawł Ziń złożył meldunek o gotowości do uroczystego apelu Dowódcy Garnizonu Wrocław płk. Dariuszowi Krzywdzińskiemu. W dalszej kolejności podniesiono flagę państwową i odegrano hymn państwowy.

W czasie uroczystości dowódcy i komendanci jednostek i instytucji wojskowych garnizonu dokonali wręczenia aktów mianowań na wyższe stopnie wojskowe oraz odznaczeń resortowych.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej uhonorował Dowódcę Garnizonu Wrocław medalem „Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”. Wyróżnienie wręczył prezes Ogólnopolskiego Okręgu Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru III Lwowskiego im „Orląt Lwowskich” - Leopold Gomułkiewicz.

Przemówienia okolicznościowe wygłosili Dowódca Garnizonu Wrocław płk Dariusz Krzywdziński, Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski. Dowódca Garnizonu w swoim przemówieniu złożył życzenia oraz podziękował żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej słowami: „W dniu naszego święta dziękuję za Waszą służbę, za trud i wyrzeczenia podczas wykonywania zadań służbowych oraz wielką odpowiedzialność jaką przyjmujecie na siebie, dbając o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Życzę Wam zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i w codziennej służbie dla Polski. (…)”.

Po apelu pamięci oręża polskiego, odczytanym przez Komendanta Garnizonu Wrocław mjr. Sławomira Skałeckiego, kompania honorowa 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia, pod dowództwem por. Andrzeja Gizińskiego oddała salwę honorową. Apel zakończyła defilada pododdziałów.

Na wrocławskim rynku Wojsko Polskie reprezentowane było przez pododdziały jednostek i instytucji wojskowych Garnizonu: Dowództwa 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej, 31 Dolnośląskiego Batalionu Radiotechnicznego, 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia, 4 Regionalnej Bazy Logistycznej, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. Nie zabrakło również pododdziału konnego im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

W tym świątecznym dniu przygotowano również szereg atrakcji dla mieszkańców Wrocławia i turystów odwiedzających stolicę Dolnego Śląska. Ozdobą wrocławskiego ryku bez wątpienia były armatohaubica samobieżna „Dana” i wyrzutnia artyleryjska „Langusta” z 23 pułku artylerii z Bolesławca oraz stoiska promocyjne: 3 Brygady Radiotechnicznej i 31 Batalionu Radiotechnicznego, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i Wojskowej Komendy Uzupełnień, 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz Agencji Mienia Wojskowego. W ramach wystawy statycznej swój sprzęt wojskowego eksponowały: Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia, 4 Regionalna Baza Logistyczna, 2 Wojskowy Szpital Polowy, Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się punkt wyciskania sztangi, który przyciągał liczne grono zainteresowanych tą dyscypliną sportu.

Poza żołnierzami Garnizonu Wrocław, w wydarzeniu udział wzięli m.in.: parlamentarzyści, przedstawiciele administracji państwowej, kombatanci, weterani, rezerwiści oraz społeczeństwo Wrocławia i liczni turyści.

Tekst i zdjęcia: kpt. Anna Maciejowska-Krześniak

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu

14 sierpnia w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego.

W uroczystym apelu uczestniczył Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła, Komendant CSŁiI płk dr Ireneusz Fura, żołnierze, pracownicy resortu obrony narodowej oraz słuchacze kursów. Kompania honorowa, poczet sztandarowy oraz flagowy zostały wystawione przez batalion zabezpieczenia Centrum.

Zabierając głos komendant CSŁiI płk dr Ireneusz Fura powiedział, że właśnie jesteśmy w przededniu 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej i to na jej pamiątkę obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Oddajemy tym hołd bohaterskim żołnierzom, którzy obronili naszą niepodległość, dając dowody odwagi i patriotyzmu. Z okazji Święta Wojska Polskiego złożył życzenia zdrowia, sukcesów zawodowych, spełnienia w życiu osobistym, stabilności w służbie i pracy oraz żołnierskiego szczęścia. Następnie płk dr Fura wręczył odznaczenia resortowe, akty mianowań oraz listy gratulacyjne. W czasie uroczystości odczytany został również Apel Pamięci z okazji Święta Wojska Polskiego, 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego, a kompania honorowa oddała salwę.

Uroczystość zakończyła się defiladą zgromadzonych pododdziałów, po czym złożony został meldunek o zakończeniu apelu.

W tym dnia żołnierze Centrum nie zapomnieli o osobach szczególnie dla nich ważnych – zapalone zostały znicze przy tablicach pamiątkowych patrona CSŁiI gen. bryg. Heliodora Cepy oraz zamordowanego przez niemieckich okupantów mjr. Konstantego Radziwiłła. Natomiast wieczorem, w zegrzyńskim Ogródku Jordanowskim odbył się festyn z okazji Święta Wojska Polskiego, który dostarczył atrakcje i zabawę przybyłym żołnierzom i okolicznym mieszkańcom.

Tekst i fot.: kpt. Krzysztof Baran

Garnizon Kielce

Święto Wojska Polskiego jest to bardzo wyjątkowy dzień dla każdego żołnierza, ale również dla naszej społeczności. Obchodzimy go w dniu zwycięstwa oręża polskiego w wojnie bolszewickiej. Oręża, które stało się przełomowe nie tylko dla Polski, ale i dla całej Europy. Z ogromną estymą i radością wspominamy czas ludzi, dzięki którym nasza Polska stała się wolna – powiedział płk Paweł Chabielski Komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych podczas przemówienia z okazji Święta Wojska Polskiego.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny i żołnierzy w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia NMP w Kielcach, 15 sierpnia. Uroczystości przewodniczył biskup kielecki Jan Piotrowski.



Kolumny żołnierzy, na czele z pocztami sztandarowymi oraz w towarzystwie licznie zgromadzonych mieszkańców Kielc przemaszerowały ulicami Małą, Sienkiewicza, Wesołą oraz Adama Mickiewicza na Plac Wolności, gdzie przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się oficjalna część uroczystości.

Obchody Święta Wojska Polskiego na Placu Wolności rozpoczął uroczysty apel. Podniesiono flagę na maszt oraz odegrano Hymn Państwowy. Dowódca Garnizonu Kielce, płk Paweł Chabielski podczas przemówienia okolicznościowego podziękował żołnierzom i ich rodzinom za trud i poświęcenie włożone w codzienną służbę.



Święto Wojska Polskiego jest wspaniałą okazją do mianowania na kolejne stopnie wojskowe oraz wręczenia medali i odznaczeń. Podczas uroczystości, brązowym medalem Sił Zbrojnych w Służbie Ojczyzny zostało odznaczonych 5 żołnierzy, a 16 otrzymało odznakę pamiątkową CPdMZ. 6 żołnierzy zostało mianowanych na wyższy stopień. Komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych płk Paweł Chabielski otrzymał odznaczenie pamiątkowe za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przyznane przez Kapitułę Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK dla osób, które w sposób szczególny zasłużyły swoją postawą oraz stosunkiem do kombatantów i żołnierzy Armii Krajowej. Odznaczenie wręczyła Pani Alina Szwach, Prezes Zarządu Okręgowego Światowego Związku Żołnierzy AK w Kielcach.

Podczas uroczystości odczytano apel pamięci przywołując bohaterów walk o wolną i niepodległą Polskę. Złożono także wieńce pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Całość zwieńczyła defilada wojskowa.

W trakcie oficjalnych uroczystości mieszkańcy Kielc mogli spotkać się z żołnierzami, porozmawiać z nimi oraz obejrzeć pojazdy wojskowe, którymi przemieszczają się na co dzień w trakcie wykonywania swoich zadań, zarówno w kraju jaki i na misjach zagranicznych. Na uroczystościach byli obecni również żołnierze Stanów Zjednoczonych, stacjonujący w ramach współpracy polsko-amerykańskiej w jednostce na Bukówce.



Po zakończeniu uroczystości na Placu Wolności, delegacja żołnierzy z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych na czele z Komendantem płk. Pawłem Chabielskim odwiedziła dzieci w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Mali pacjenci mogli porozmawiać z żołnierzami oraz wziąć udział w jeździe pojazdami wojskowymi. Wszystkie dzieci otrzymały upominki.



Obchody Święta Wojska Polskiego poprzedzone były licznymi przygotowaniami. Żołnierze z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych zapalili znicze na grobach poległych żołnierzy: sierż. Pawła Poświat, który zginął śmiercią tragiczną w Afganistanie w dniu 28 lipca 2011 r. oraz Ignacego Skowrona, obrońcy Westerplatte z 1939 r.

Tekst i fot. ppor. Ewa Kózka

Zielonogórskie obchody Święta Wojska Polskiego

Data Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, na stała zapisała się na kartach historii Polski i Europy. Jedno z najważniejszych zwycięstw żołnierza polskiego, zostało uhonorowane ustanowieniem w tym dniu Święta Wojska Polskiego.

„Dla nas żołnierzy 15 sierpnia jest ciągle żywym symbolem poświęcenia, męstwa i determinacji żołnierza polskiego w obronie Ojczyzny, w sytuacji gdy niemal wszyscy zwątpili. Bitwa Warszawska 1920 roku była największym polskim zwycięstwem od czasu wiktorii wiedeńskiej i stała się wzorem postawy moralnej i patriotyzmu. Dziś możemy oddać hołd obrońcom Ojczyzny sprzed blisko 100 lat. Bohaterzy wojny polsko-bolszewickiej oraz innych zrywów narodowych, uczą nas czym jest umiłowanie do Ojczyzny” - można było usłyszeć w przemówieniu gen. bryg. dr. Roberta Kosowskiego, wygłoszonym w czasie wojewódzkich obchodów święta w Zielonej Górze.

Święto Wojska Polskiego nawiązuje do najbardziej chlubnych tradycji i wydarzeń w dziejach polskiego oręża. Jest ono nie tylko symbolem, ale również możliwością oddania hołdu dla tych, którzy poświęcili swe życie walcząc za Ojczyznę. Bezpośrednio Święto Wojska Polskiego nawiązuje do zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, jednej z najważniejszych bitew w dziejach nie tylko Polski, ale i Europy. Na przedpolach Warszawy pomiędzy 13 a 15 sierpnia 1920 r. rozegrała się decydująca batalia wojny polsko-bolszewickiej, zapamiętana jako „Cud nad Wisłą”. Na pamiątkę tych historycznych wydarzeń w tym czasie odprawiane są uroczyste Msze Święte w intencji Ojczyzny i poległych na polu chwały oraz czci się ich pamięć organizując uroczyste apele. Nie inaczej jest również i w 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11LDKPanc).

Lubuskie obchody Święta Wojska Polskiego, z udziałem żołnierzy Czarnej Dywizji, władz województwa w osobie wicewojewody Wojciech Perczaka oraz przedstawicieli władz lokalnych, odbyły się w czwartek 15 sierpnia br. w Zielonej Górze.

Ale żołnierzy z czarnym naramiennikiem 15 sierpnia można było zobaczyć w innych miejscach w Polsce, ale także i w Europie. W Ośrodku Szkolenia Symulacji Komputerowej w Hohenfels w Niemczech od początku sierpnia bierze udział w ćwiczeniu Combined Resolve XII grupa żołnierzy z dowództwa 11LDKPanc, którzy za granicą uczcili ten ważny dzień. Ponadto pod czas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego w Katowicach, pośród 2600 żołnierzy oraz 185 jednostek sprzętu można było zobaczyć pododdział reprezentacyjny dywizji, poczty sztandarowe z wszystkich jednostek wchodzących w skład dywizji, a także czołgi Leopard 2A4 z 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, wyrzutnie rakietowe WR-40 Langusta z 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca oraz inne pojazdy specjalistyczne. Sprzęt ze znakiem Czarnej Dywizji był także obecny na piknikach organizowanych z okazji Święta Wojska Polskiego w Jaworze, Lesznie oraz Sulechowie.

Zielonogórskie obchody rozpoczęła msza święta, odprawiona w intencji żołnierzy Wojska Polskiego w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze. Następnie miał miejsce uroczysty apel, podczas którego na Plac Bohaterów Westerplatte wmaszerowała w asyście orkiestry wojskowej kompania honorowa wystawiona przez 4 Zielonogórski pułk przeciwlotniczy z Czerwieńska, na którym stały bloki ze wszystkich jednostek wojskowych wchodzących w skład Czarnej Dywizji oraz kompanie honorowe Policji i Straży Pożarnej.

- Obecnie w procesie wychowania kolejnych pokoleń żołnierskich, sięgamy do tradycji tych jednostek, które swoim poświęceniem i odwagą udowodniały, że Honor i Ojczyzna były dla nich najwyższymi wartościami. Bowiem to dzięki ich daninie krwi możemy tutaj żyć i pracować w wolnym kraju. W imieniu dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, generała dywizji Stanisława Czosnka, który obecnie bierze udział ze swoimi żołnierzami w ćwiczeniu Combined Resolve XII w Niemczech oraz własnych, chciałbym życzyć zgromadzonym tu żołnierzom przede wszystkim satysfakcji z wykonywania obowiązków służbowych, sukcesów z pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności Wam i waszym bliskim w życiu osobisty – mówił w czasie uroczystości gen. bryg. dr Robert Kosowski.

Uroczystości to również okazja do uhonorowania zasłużonych żołnierzy Dywizji, którym wręczono akty mianowania na kolejny wyższe stopnie wojskowe oraz medale resortowe i odznaczenia państwowe.

Następnie odczytano apel pamięci i oddano hołd wszystkim poległym w obronie Ojczyzny oraz złożono kwiaty pod pomnikiem Bohaterów II wojny światowej. Ostatnim punktem apelu była defilada pododdziałów biorących udział w uroczystości.

Jednocześnie przybyli goście i mieszkańcy Zielonej Góry mieli okazję zapoznać się z prezentacją sprzętu wojskowego. Na Placu Bankowym żołnierze prezentowali między innymi czołg Leopard 2A4, kołowy transporter opancerzony KTO Rosomak, samobieżny moździerz Rak, zestaw przeciwlotniczy Poprad, przeciwlotniczy zestaw rakietowy Grom oraz inne specjalistyczne pojazdy wojskowe.

Tekst i zdjęcia: st. chor. sztab. Rafał Mniedło

Garnizon Toruń

W 99. rocznicę Cudu nad Wisłą żołnierze Wojska Polskiego obchodzą swoje święto. Garnizonowe uroczystości odbyły się w Toruniu pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Pierwsza część uroczystych obchodów Święta Wojska Polskiego rozpoczęła się o godz. 8.00 dnia 14 sierpnia 2019 roku na placu apelowym toruńskiego Centrum. Podczas uroczystego apelu Komendant CSAiU płk Dariusz Adamczyk wręczył żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny. Na zakończenie tej części uroczystości odbyła się defilada pododdziałów.

Druga, oficjalna część obchodów najważniejszego święta dla każdego żołnierza, rozpoczęła się o godz. 12.00 mszą świętą w intencji Ojczyzny oraz wszystkich żołnierzy w Kościele Garnizonowym. Następnie około godziny 13.00, ulicami Grodu Kopernika pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego przedefilowała Orkiestra Wojskowa z Torunia, kompania honorowa toruńskiego Centrum wraz z wojskowymi pocztami sztandarowymi, pododdziały żołnierzy CSAiU, poczty sztandarowe związków i stowarzyszeń kombatanckich oraz zaproszeni goście i mieszkańcy Torunia, którzy jak zwykle zaszczycili swą obecnością obchody żołnierskiego święta.

Uroczysty apel rozpoczął dowódca uroczystości – mjr Radosław Rogucki złożeniem meldunku Komendantowi Centrum – Dowódcy Garnizonu Toruń, pułkownikowi Dariuszowi Adamczykowi oraz odegraniem hymnu i podniesieniem flagi państwowej na maszt. Następnie swoje wystąpienia wygłosili: wice wojewoda kujawsko-pomorski, prezydent miasta Torunia oraz pułkownik Adamczyk, który w swoim wystąpieniu przypomniał historię wojskowego święta oraz złożył podziękowania żołnierzom, którzy spełniają swój żołnierski obowiązek, poprzez swą wytężoną pracę.

Dla trzydziestu żołnierzy służących w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia 15 sierpnia był dniem szczególnie radosnym. Z rąk Komendanta Centrum otrzymali oni akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe.

Po apelu oręża polskiego i salwie honorowej, delegacje władz miasta i województwa, parlamentarzyści ziemi toruńskiej, służby mundurowe, kombatanci, nauczyciele, harcerze i mieszkańcy Torunia w towarzystwie wojskowej asysty złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Tekst i zdjęcia: kpt. Agnieszka Śmiechowska

Szczecin, 12 Dywizja Zmechanizowana

14 sierpnia pod pomnikiem Czynu Polaków na szczecińskich Jasnych Błoniach odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego.

W szczecińskich obchodach święta wszystkich Polaków uczestniczyli: Matka Chrzestna Sztandaru Dowództwa szczecińskiej „Dwunastki” Pani Danuta Szyksznian-Ossowska, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Pan Michał Jach, wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz, prezydent Szczecina Piotr Krzystek, przedstawiciele instytucji wojskowych i służb mundurowych Garnizonu Szczecin oraz weterani i kombatanci.

Po podniesieniu na maszt flagi państwowej i odegraniu hymnu narodowego, dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Maciej Jabłoński serdecznie powitał wszystkich gości przybyłych na uroczystość. Następnie odczytano decyzje i rozkazy związane z nadaniem medali resortowych i aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Generał Jabłoński w asyście Posła Michała Jacha wręczył medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”. Dowódca Dywizji wręczył także żołnierzom Dowództwa Dywizji akty mianowania na wyższy stopień wojskowy.

Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie „Apelu Pamięci Oręża Polskiego”, po salwie honorowej oddanej przez kompanię honorową 12 Brygady Zmechanizowanej odegrano „Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego”.

Uroczystość obchodów święta Wojska Polskiego zakończyła się defiladą pododdziałów i pokazem sprzętu wojskowego. Choć uroczystość w Szczecinie odbyła się dzień wcześniej to już w czwartek 15 sierpnia w Kołobrzegu (woj. Zachodniopomorskie) od godziny 15.00 do 20.00 na Skwerze Pionierów Kołobrzegu oraz w Sulechowie (woj. lubuskie) na Placu Ratuszowym, żołnierze z jednostek 12 Dywizji Zmechanizowanej zorganizowali pikniki militarne pod hasłem „Wierni Polsce”, na które serdecznie zapraszamy.

Dla wszystkich odwiedzających Kołobrzeg i Sulechów przygotowane będą liczne atrakcje (m.in.: statyczny pokaz uzbrojenia i sprzętu wojskowego, wojskowa grochówka, koncert oraz liczne imprezy towarzyszące. Żołnierzy „Dwunastki” można będzie także zobaczyć 15 sierpnia br. podczas centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego w Katowicach. Przyjdź i świętuj razem z żołnierzami „Dwunastki” Serdecznie zapraszamy wszystkich.

Tekst mjr Marcel Podhorodecki

Fot. szer. Piotr Pytel

Garnizon Opole

Żołnierze 10 Brygady Logistycznej wspólnie z mieszkańcami Opolszczyzny obchodzili Święto Wojska Polskiego, 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz 100. rocznicy wybuchu I powstania śląskiego.

Oficjalne uroczystości poprzedziła Msza święta w intencji Ojczyzny w Katedrze Opolskiej. Z katedry uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta na Plac Wolności. Uroczystość, którą poprowadził podpułkownik Krzysztof Antosz, rozpoczęła się od podniesienia flagi państwowej na maszt i odegrania Hymnu Państwowego przez Orkiestrę Dętą Cementowni Górażdże. Podczas przemówienia dowódca Garnizonu Opole i 10 Opolskiej Brygady Logistycznej pułkownik Szymon Lepiarz podkreślił, że – „Wydarzenia, które dziś wspominamy są częścią wielkiej historii naszego narodu oraz historii oręża polskiego. My współcześni jesteśmy jej spadkobiercami i kontynuatorami. Spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność, aby pamięć o bohaterach tamtych dni nie została zatarta przez upływający czas. To od nas zależy czy następne pokolenie Polaków będzie potrafiło docenić poświęcenie tysięcy ludzkich istnień, polskich patriotów, którzy gotowi byli oddać życie, aby Polska była niepodległym, suwerennym państwem”. Dowódca podziękował również żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej za służbę i pracę na rzecz 10 Brygady Logistycznej, a 12 żołnierzom wręczył akty mianowań na wyższe stopnie wojskowe. Pułkownik Lepiarz złożył również podziękowania dla parterów opolskiej brygady – „W tym wyjątkowym dniu pragnę również podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które od lat wspierają działalność naszej jednostki. Przedstawicielom władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz przyjaciołom 10 Brygady Logistycznej i mieszkańcom Opolszczyzny. Dziękuję za życzliwość, szacunek i zrozumienie specyfiki naszej trudnej służby”. Jednocześnie Stowarzyszeniu „Pancerny Skorpion” oraz wyróżnionym gościom wręczył Medal Pamiątkowy „20-lecia powstania 10 Brygady Logistycznej”.

Obchody Święta Wojska Polskiego w Opolu odbyły się pod patronatem honorowym wojewody opolskiego Adriana Czubaka, marszałka województwa opolskiego Andrzeja Buły i prezydenta Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego. Z okazji święta niespodziankę przygotował Narodowy Bank Polski. Podczas uroczystości profesor Jerzy Żyżyński - członek Rady Polityki Pieniężnej oraz pułkownik Szymon Lepiarz odsłonili monetę NBP upamiętniającą 100. rocznicę ustanowienia Flagi Państwowej.

Aby oddać hołd poległym w obronie Ojczyzny, szef Sekcji Wychowawczej 10BLog major Dariusz Chądziński odczytał Apel Pamięci, a kompania honorowa oddała salwę honorową. Po złożeniu kwiatów pod Pomnikiem „Bohaterom o Polskość Śląska Opolskiego” oficjalną część uroczystości zakończyła defilada pododdziałów żołnierzy 10 Brygady Logistycznej oraz jednostek podległych 55 Batalionu Remontowego i 91 Batalionu Logistycznego z Komprachcic.

Podobnie jak w wielu miastach w Polsce również w Opolu odbył się piknik żołnierski. 10 Brygada Logistyczna zorganizowała go wspólnie z opolskim oddziałem Narodowego Banku Polskiego. Żołnierze prezentowali uzbrojenie i wyposażenie indywidualne oraz pojazdy wojskowe, a chętnych częstowali wojskową grochówką oraz świeżo upieczonym chlebem. Duże zainteresowanie uczestników pikniku budziły historyczne pojazdy militarne i broń, które zaprezentowało Muzeum Historii i Uzbrojenia 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej oraz tradycje kawaleryjskie, z którymi zapoznawali członkowie Stowarzyszenia Pamięci 19 Pułku Ułanów Wołyńskich. Z okazji 100. rocznicy wybuchu I powstania śląskiego na pikniku pojawiły się również stoiska i instalacje nawiązujące do tamtego okresu historycznego przygotowane przez Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii imienia 13 Pułku Ułanów Wileńskich oraz Muzeum imienia Orła Białego w Skarżysku Kamiennej. Goście oglądali uzbrojenie, wyposażenie, sprzęt obozowy oraz szpital polowy powstańców. Zainteresowani służbą wojskową mogli na miejscu uzyskać wszelkie informacje na stoisku promocyjnym Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu.

Tekst: kpt. Piotr Płuciennik

Zdjęcia: Jerzy Smajdor