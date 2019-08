Wakacje z mundurem w 8 K-PBOT

„Wakacje z mundurem” to nowy projekt realizowany przez 8 Kujawsko-Pomorską Brygadę Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”, adresowany do uczniów, studentów oraz nauczycieli. Chętni do spędzenia aktywnie czasu wolnego rozpoczną szkolenie już 16 sierpnia w szeregach 8 K-PBOT.

Pomysł jest ukłonem w stronę ochotników, którzy chcą stać się żołnierzami, ale ze względu na trwającą naukę w szkołach ponadgimnazjalnych i na uczelniach nie mogą stawić się na szkolenia organizowane w trakcie trwania roku szkolnego. Podobny projekt świetnie przyjął się już podczas ostatnich ferii zimowych. Z propozycji dającej możliwość spędzenia czasu wolnego w szeregach 8K-PBOT w ferie br. skorzystali już uczniowie, studenci i nauczyciele.

– Chcemy wyjść naprzeciw młodym ludziom, którzy nie mogą sobie pozwolić na wstąpienie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej, ze względu na organizowanie szkolenia podstawowego w czasie trwania roku szkolnego i akademickiego. Ten projekt jest skierowany właśnie do nich – mówi płk Krzysztof Stańczyk, dowódca 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. – Pomysł na szkolenie podstawowe podczas wakacji to świetny pomysł, aby pogodzić naukę i pracę z realizacją swoich marzeń i przeżyć wspaniałą przygodę – dodaje.