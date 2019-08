„Legia Akademicka” w cyberprzestrzeni

Ponad trzy tysiące studentów ukończyło szkolenie „Legia Akademicka” i uzyskało stopnie wojskowe. Nie dla wszystkich jednak oznacza to początek wakacji. Niektórzy absolwenci programu MON-u postanowili kontynuować szkolenie na kursach specjalistycznych. Dwadzieścia dwie osoby w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu zgłębiają tajniki działań w cyberprzestrzeni.

„Legia Akademicka” to program skierowany do studentów, którzy chcą w trakcie nauki odbyć przeszkolenie wojskowe. MON zakłada, że jako przyszli inżynierowie, menadżerowie czy specjaliści będą stanowić wzmocnienie potencjału obronnego państwa. Każdy z ochotników w ramach programu może ukończyć trzytygodniowe szkolenie, otrzymując stopień st. szer. rezerwy, lub sześciotygodniowe i zostać kapralem rezerwy.

W tym roku sprostać temu wyzwaniu zdecydowało się ponad trzy tysiące osób. Mimo że kurs dobiegł już końca, część z nich postanowiła kontynuować naukę na kursach specjalistycznych. W Zegrzu, gdzie mieści się Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, dwudziestu dwóch śmiałków uczy się prowadzenia działań w cyberprzestrzeni. Zajęcia prowadzą eksperci m.in. z Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Ministerialny program został bowiem poszerzony o szkolenie związane z obroną cyberprzestrzeni. Sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot wyjaśnił, że to kolejny etap zapowiedzianego w lutym projektu związanego ze zwiększaniem zdolności Wojska Polskiego do działań w cyberprzestrzeni. – Zapowiadaliśmy, że dokonamy konsolidacji zasobów resortu obrony dotyczących obszarów związanych z IT, teleinformatyką, cyberbezpieczeństwem i kryptologią. Teraz po kolei realizujemy ten plan. NCBC to jednostka powstała na bazie Narodowego Centrum Kryptologii i Inspektoratu Informatyki. Pod względem potencjału, będzie wkrótce, o ile już nie jest, najsilniejszą jednostką tego typu nie tylko w kraju, ale też w naszej części Europy – mówił wiceminister Zdzikot podczas spotkania ze studentami.