Awanse generalskie na Święto Wojska Polskiego

Awanse pięciu oficerom Wojska Polskiego zostaną przyznane na wniosek ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Na stopień generała dywizji awansowani zostaną: generał brygady Sławomir Kowalski, dowódca Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego oraz generał brygady Krzysztof Radomski, dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej. Pierwszą generalską gwiazdkę otrzymają z kolei: pułkownik Artur Jakubczyk – zastępca dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz płk pil. Krzysztof Walczak – dowódca 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego. Wyższy stopień otrzyma też oficer marynarki wojennej. Kmdr Piotr Nieć – dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża – zostanie awansowany do stopnia kontradmirała.

Po nominacjach 15 sierpnia w Wojsku Polskim będzie służyć w sumie 83 generałów.

Gen. bryg. Sławomir Kowalski, dowódca Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego

Absolwent m.in. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej oraz Akademii Obrony Narodowej. Oficer od 1996 roku związany był z 3 Pułkiem Przeciwlotniczym. Był tam kolejno szefem sztabu – zastępcą dowódcy, a następnie zastępcą dowódcy pułku. W 2002 roku został dowódcą tej jednostki. W latach 2005-2007 pełnił służbę w Dowództwie Wojsk Lądowych, gdzie najpierw zajmował stanowisko zastępcy szefa wojsk obrony przeciwlotniczej wojsk lądowych, a po ukończeniu podyplomowych studiów polityki obronnej w AON został w 2009 roku szefem tych wojsk w DWLąd.

W 2011 roku stanął na czele 7 Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku, a dwa lata później został wyznaczony na dowódcę 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Pierwszą generalską gwiazdkę trzymał w 2013 roku. dwa lata później został zastępcą dowódcy Centrum Operacji Lądowych, a w listopadzie 2016 roku objął stanowisko inspektora rodzajów wojsk w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Od lipca 2017 roku jest dowódcą COLąd-DKL.

Gen. bryg. Krzysztof Radomski – dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej

Ukończył m.in. Wyższą Szkołę Oficerską we Wrocławiu, studia podyplomowe na AON i doktoranckie na Akademii Sztuki Wojennej. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1992 roku w 2 Pułku Zmechanizowanym. Dwa lata później trafił do 15 Brygady Zmechanizowanej, a od 1998 roku przez trzy lata zajmował stanowisko zastępcy dowódcy batalionu w Polsko-Litewskim Batalionie Sił Pokojowych. W 2001 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy batalionu zmechanizowanego w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej, a następnie dowódcy batalionu dowodzenia w 15 Brygadzie Zmechanizowanej. W latach 2005-2010 był szefem szkolenia 15 Brygady. W 2010 roku wrócił do 9 Brygady Kawalerii Pancernej, gdzie objął stanowisko szefa szkolenia.

Od 2012 roku, przez kolejne cztery lata pełnił służbę na stanowisku zastępcy dowódcy 1 Brygady Pancernej. W maju 2016 został wyznaczony na szefa Zarządu Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych – zastępcę inspektora wojsk lądowych. W tym samym roku otrzymał nominację na generała brygady. Od 1 kwietnia 2019 roku był zastępcą dowódcy – szefem sztabu 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, a od lipca stoi na czele „szesnastki”.

Płk Artur Jakubczyk – zastępca dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej

Absolwent m.in. Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, studiów podyplomowych w Wojskowej Akademii Technicznej oraz podyplomowych studiów operacyjno-taktycznych w Akademii Obrony Narodowej. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1997 roku jako dowódca plutonu rozpoznawczego w 1 Siedleckim Batalionie Rozpoznawczym.

Podczas III zmiany PKW Irak w latach 2004-2005 był oficerem rozpoznania, a następnie szefem Wydziału Zarządzania i Koordynacji Informacją w Oddziale Rozpoznania Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. Później pełnił służbę w Dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie: był tam szefem Sekcji Oceny Celów i Skutków Uderzeń w Oddziale Rozpoznania i Walki Elektronicznej, a potem przez trzy lata, do 2012 był szefem Wydziału Rozpoznania w Oddziale Rozpoznania i Walki Elektronicznej. W latach 2007-2008 był szefem zmiany w Wielonarodowym Połączonym Centrum Operacyjnym w ramach II i III zmiany PKW Afganistan, a w latach 2010-2011, podczas VIII zmiany misji w Afganistanie służył jako zastępca dyrektora ds. rozpoznania w ISAF Joint Command Kabul.

W 2012 roku trafił do Dowództwa Operacyjnego, był tam m.in. szefem Oddziału Analiz Rozpoznawczych w Zarządzie Rozpoznania i Walki Elektronicznej. W latach 2016-2017 był zastępcą dyrektora Ośrodka Monitorowania i Analiz MON, później do roku 2018 pełnił służbę na stanowisku zastępcy szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych Sztabu Generalnego WP. W latach 2018-2019 dowodził 2 Hrubieszowskim Pułkiem Rozpoznawczym. Od 16 lipca 2019 roku jest zastępcą dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej.

płk pil. Krzysztof Walczak – dowódca 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Akademii Obrony Narodowej oraz studiów podyplomowych w Akademii Wojennej Sił Powietrznych USA w Maxwell (Alabama). Służbę zawodową rozpoczął w 1985 roku w 7 Pułku Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego w Powidzu. Potem, w latach 2000-2004 był starszym inspektorem bezpieczeństwa lotów (BL) w 7 Eskadrze Lotnictwa Taktycznego wchodzącej w skład Sił Reagowania NATO, a od lutego 2004 roku do października 2007 roku pełnił obowiązki starszego inspektora BL Oddziale Bezpieczeństwa Lotów Dowództwa Sił Powietrznych w Warszawie. Przez trzy lata, do 2010 roku, stał na czele 1 Ośrodka Szkolenia Lotniczego w Dęblinie. Następnie został szefem Oddziału Użytkowania i Prób w Locie Statków Powietrznych w Dowództwie Sił Powietrznych w Warszawie.

W 2011 roku oficer został zastępcą dowódcy 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. W latach 2014-15 służył w Dowództwie Generalnym – pełnił obowiązki zastępcy szefa Zarządu Wojsk Lotniczych w Inspektoracie Sił Powietrznych DG RSZ, był też szefem Zarządu Działań Lotniczych DG RSZ. Od 19 października 2015 roku płk Walczak jest dowódcą 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego. Oficer jest pilotem klasy mistrzowskiej, ma uprawnienia instruktora we wszystkich warunkach atmosferycznych oraz pilota doświadczalnego II klasy. Jako jeden z pierwszych pilotów w Polsce w 2000 roku uzyskał status gotowości do działań combat ready oraz uprawnienia instruktorskie zgodnie ze standardami NATO.

Kmdr Piotr Nieć – dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża

Jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej, ukończył też podyplomowe studia polityki obronnej w US Naval War College w Newport. Po promocji został oficerem w dziale broni podwodnej na okręcie podwodnym ORP „Wilk”. W 2001 roku objął stanowisko dowódcy pionu operacyjnego na fregacie ORP „Gen. K. Pułaski”. Od 2004 roku był starszym oficerem operacyjnym w Dywizjonie Okrętów Zwalczania Okrętów Podwodnych. Następnie został zastępcą dowódcy fregaty ORP „Kościuszko”, a potem stanął na czele ORP „Gen. K. Pułaski”.

W 2008 roku dowodził Polskim Kontyngentem Wojskowym „Gen. K. Pułaski”, który operował w składzie sił NATO na Morzach Śródziemnym i Czarnym. Dowodzona przez niego jednostka była częścią stałego zespołu NATO SNMG-1 (ang. Standing NATO Maritime Group One) i brała udział w operacji antyterrorystycznej Sojuszu „Active endeavour”. Po powrocie do kraju oficer został zastępcą dowódcy – szefem sztabu Dywizjonu Okrętów Bojowych. W 2017 roku rozpoczął podyplomowe studia polityki obronnej w US Naval War College w Newport, a po ich ukończeniu został wyznaczony na stanowisko dowódcy Dywizjonu Okrętów Bojowych. Oficer pracował też w zespole zajmującym się zdolnościami operacyjnymi Sił Zbrojnych RP w ramach Strategicznego Przeglądu Obronnego. Od listopada 2018 roku jest dowódcą 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.