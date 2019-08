Pancerne uroczystości

Pułkownik dyplomowany Artur Pikoń, dowódca świętoszowskich żołnierzy, podczas swojego przemówienia powiedział: - Na ten dzień każdy żołnierz pancernej brygady czekał dokładnie rok. Jest to dzień szczególny, w którym wszyscy sobie dziękujemy za współpracę, wzajemną pomoc oraz wzorowe wykonywanie postawionych zadań. Jest to również czas, kiedy możemy pochwalić się swoimi osiągnięciami. Nie jest bowiem tajemnicą, że 10 Brygada Kawalerii Pancernej zawsze utrzymuje wysoki poziom.

W tym dniu dziękuję serdecznie wszystkim żołnierzom oraz Pracownikom Resortu Obrony Narodowej za trud i wysiłek, jaki wkładają w swoją codzienną służbę i pracę. Wszystko co robicie wymaga nieustannego szkolenia, ciągłych treningów, doskonalenia oraz ogromnego wysiłku.

10 Brygadą Kawalerii Pancernej dowodzę dokładnie rok. To zbyt krótki okres, aby zrealizować wszystkie zaplanowane, długoterminowe przedsięwzięcia, ale jednocześnie wystarczająco długi, aby związać się emocjonalnie z ludźmi tworzącymi codzienność pancernej brygady. Aby poczuć wyjątkowość „czarnych beretów”. Ostatni rok był z całą pewnością rokiem ciężkiej służby i pracy. Stojąc tu dziś jestem silniejszy o Waszą siłę, a jednocześnie bardziej doświadczony Waszymi doświadczeniami.

Dowódca nigdy nie działa sam, a wszelkie sukcesy może odnosić dzięki poświęceniu jego żołnierzy. Wspólnie wykonaliśmy wiele postawionych przed brygadą zadań, wymagających dużego zaangażowania, oddania, a jednocześnie zaprezentowania najwyższych umiejętności fachowych – wojskowego profesjonalizmu.

W zeszłym roku, generał Parylak życzył mi, żebym osiągnął satysfakcję z dowodzenia 10 Brygadą Kawalerii Pancernej. Po tych dwunastu miesiącach mogę z pełną świadomością powiedzieć, że dowodzenia najlepszą brygadą pancerną przynosi mi ogromną satysfakcję każdego dnia.

Jestem dowódcą, wyjątkowej pod wieloma względami brygady. Jednostki, która posiada bogate i orężne tradycje, a także godne szczególnego uznania współczesne osiągnięcia, w służbie w kraju i na arenie międzynarodowej.

Wiem, że na Was – żołnierze ze świętoszowskiej brygady zawsze można liczyć. Żywię nadzieję, a nawet mam pewność, że z tak doskonale wyszkolonymi i doświadczonymi w boju żołnierzami można wykonać każde zadanie – z honorem i profesjonalizmem.

Kolejny rok przyniesie Naszej brygadzie wiele wyzwań i niełatwych zadań. Jednak, wzorując się na naszych poprzednikach, wykonamy je na pewno na jak najwyższym poziomie. Jeszcze raz dziękuję za bardzo dobrą i wzorową służbę. Ponadto dziękuję wszystkim, którzy wspierają 10 Brygadę Kawalerii Pancernej, za ich codzienną pomoc i wsparcie.

Uroczysty apel tradycyjnie zakończyła defilada pododdziałów pancernej brygady oraz defilada sprzętu.

Po oficjalnej części uroczystości rozpoczął się piknik, podczas którego na wszystkich czekało niemało atrakcji. Oprócz licznych pokazów i występów na scenie, każdy z obecnych mógł z bliska przyjrzeć się pojazdom będącym na wyposażeniu 10BKPanc. Pokaz statyczny sprzętu zainteresował zarówno dorosłych, jak i najmłodszych przyjaciół .świętoszowskiej jednostki.

Kolejne Święto 10 Brygady Kawalerii Pancernej za rok. Przez ten czas kawalerzystów ze Świętoszowa czeka wiele wyzwań, którym z całą pewnością sprostają. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspólnie z żołnierzami z pancernej brygady uczestniczyli w uroczystych obchodach, a także tym, którzy przyczynili się to organizacji Święta.

Tekst: kpt. Katarzyna Sawicka