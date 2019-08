Promocja absolwentów WAT-u

Polska armia ma nowych oficerów. Dziś na placu Piłsudskiego w Warszawie pierwszą gwiazdkę oficerską otrzymało ponad 300 osób – absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej oraz Studium Oficerskiego WAT. Nowi oficerowie zasilą szeregi między innymi sił powietrznych czy wojsk specjalnych, zajmą się też cyberobroną.

Oficerskie szlify otrzymało dziś 233 absolwentów pięcioletnich studiów magisterskich Wojskowej Akademii Technicznej i 96 absolwentów Studium Oficerskiego WAT. Na stopień podporucznika mianowali ich gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, rektor-komendant WAT; gen. broni Michał Sikora, I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP i gen. dyw. pilot Jan Śliwka, I zastępca dowódcy generalnego.

– To zaszczyt i honor, że mogę uczestniczyć w jednym z najważniejszych dni waszego życia. Stajecie się elitą polskich sił zbrojonych. Wojsko Polskie na Was liczy! – mówił podczas ceremonii Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w MON. List do świeżo mianowanych oficerów skierował także Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. „Dzisiejszy dzień to pierwszy wielki sukces w waszej karierze. Dołączacie do elitarnego grona. Mundur z oficerskimi gwiazdkami to powód do dumy. Szczególne słowa uznania należą się prymusom. Sami najwięcej wiecie, ile wysiłku kosztowało was to osiągnięcie. (...) Służba oficera polskiego niejednokrotnie będzie od was wymagała zaangażowania i ciężkiej pracy. Dlatego dziękuję za decyzję o wyborze tej ścieżki kariery. Jestem pewien, że przyniesie ona dużo satysfakcji”, napisał do absolwentów szef MON.

Prymusem promocji (średnia ocen 4,8) został ppor. Stanisław Kaniecki, absolwent Wydziału Nowych Technologii i Chemii. To właśnie on był mianowany na oficera jako pierwszy, a prezydent wyróżnił go honorową białą bronią. Studia z drugą lokatą i średnią 4,69 ukończył ppor. Jakub Majchrowicz, absolwent Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa. Za wyniki otrzymał nagrodę rzeczową od ministra obrony narodowej. Trzecie miejsce w rankingu najlepszych absolwentów uzyskał ppor. Damian Krata z Wydziału Cybernetyki, który studia ukończył ze średnią ocen 4,65. Za osiągnięcia otrzymał nagrodę od rektora-komendanta WAT. – Nasz sukces nie byłby możliwy bez wymagającej trudu i poświęceń pracy kadry dowódczej i naukowo-dydaktycznej – mówił podczas ceremonii ppor. Stanisław Kaniecki.

Podczas uroczystości gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek podkreślał, że Wojskowa Akademia Wojskowa to szkoła przygotowująca oficerów do służby w nowoczesnej armii. – Absolwenci opuszczający mury naszej uczelni to ludzie kompetentni i skuteczni w działaniu, wysokiej klasy specjaliści, przygotowani do umiejętnego wykorzystywania zaawansowanych technologicznie systemów uzbrojenia i dowodzenia – mówił rektor-komendant WAT-u. Zaznaczył, że jest przekonany, iż jego podopieczni sprostają wymaganiom stawianym przez Wojsko Polskie. – Wierzę, że zdobyta wiedza i doświadczenie dadzą wam siłę i będą trwałym filarem dalszego rozwoju – mówił generał Tadeusz Szczurek do absolwentów.

Nowi oficerowie zajmą stanowiska służbowe we wszystkich rodzajach sił zbrojnych. 10 będzie służyć w korpusie inżynierii wojskowej, 9 w jednostkach zajmujących się kryptologią i cyberbezpieczeństwem, 42 zasili szeregi logistyków, 135 łącznościowców i informatyków, jeden trafi do marynarki wojennej, pięciu do wojsk obrony przed bronią masowego rażenia, 27 do rozpoznania, 68 do sił powietrznych, 17 do jednostek przeciwlotniczych, ośmiu do wojsk lądowych, dwóch do wojsk specjalnych oraz Żandarmerii Wojskowej, a trzech do tzw. korpusu osobowego ogólnego.

Dziś na pl. Piłsudskiego odbyła się także promocja 49 absolwentów Studium Oficerskiego Akademii Marynarki Wojennej.