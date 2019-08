Sięgnij po oficerskie gwiazdki

Podoficerowie na start

Najwięcej miejsc na kursach przewidziano dla podoficerów z tytułem magistra oraz doświadczeniem i kwalifikacjami przydatnymi w danej specjalności. Sześciomiesięczne szkolenia dla tej grupy kandydatów poprowadzą wszystkie cztery uczelnie. W Akademii Wojsk Lądowych na podoficerów czeka 195 miejsc (najwięcej, bo 86 w grupie pancerno-zmechanizowanej). Nieco mniej, bo 132 miejsca przygotowała stołeczna Wojskowa Akademia Techniczna ( w tym 84 w grupie osobowej eksploatacji systemów łączności). 52 osoby będą mogły rozpocząć szkolenie w Lotniczej Akademii Wojskowej – tu szkolić się będą specjaliści ruchu lotniczego, grypy inżynieryjno-lotniczej, radiotechnicznej oraz przeciwlotniczych zestawów rakietowych. 12 miejsc z kolei czeka na kandydatów w Akademii Marynarki Wojennej. W sumie, w półrocznych kursach będzie mogło wziąć udział 391 podoficerów. Czas na złożenie wniosku do dyrektora Departamentu Kadr MON żołnierze mają do 30 września 2019 roku.

Podoficerowie razem z cywilami będą też mogli wziąć udział w kursach trzymiesięcznych organizowanych we wrocławskiej akademii. Na tych najkrótszych kursach przygotowano łącznie 25 miejsc. Kwartalne szkolenie przejdą kandydaci na wojskowych lekarzy, weterynarzy, farmaceutów, ratowników medycznych, a także prawników i prokuratorów. W tym przypadku termin składania wniosku upływa 24 stycznia 2020 roku.

Szeregowi na oficerów

Wzorem ubiegłych lat o miejsce na kursie oficerskim mogą ubiegać się także szeregowi zawodowi. W ich przypadku, poza posiadaniem dyplomu studiów wyższych, wymogiem jest także co najmniej trzyletni staż służby. Dla tej grupy żołnierzy przygotowano tym razem 71 miejsc. To sporo w porównaniu z latami ubiegłymi, gdy szansę na oficerskie gwiazdki miało zaledwie 15 żołnierzy najmłodszego korpusu.

– To, że liczba miejsc na kursach sukcesywnie wzrasta to oczywiście dobra informacja dla żołnierzy naszego korpusu. Mam nadzieję, że tych miejsc będzie coraz więcej w kolejnych latach – mówi st. szer. Andrzej Kucharek, przewodniczący Kolegium Dziekanów Korpusu Szeregowych Zawodowych. Tym bardziej, że jak podkreśla przewodniczący, wśród żołnierzy najliczniejszego korpusu jest bardzo dużo weteranów i pasjonatów wojska. – To są ludzie, którzy zdobyli wykształcenie wyższe i wymagane certyfikaty językowe, tak by spełniać warunki formalne wymagane podczas aplikowania na kurs oficerski. Jednocześnie są już doświadczonymi żołnierzami, przez co wojsko nie musi tracić czasu na szkolenie ogólnowojskowe a może skupić się na aspektach charakterystycznych dla szkolenia przyszłych oficerów. Dlatego ma to także pozytywny wymiar finansowy dla sił zbrojnych – dodaje st. szer. Kucharek.

Kursy dla szeregowych będą prowadzone we wrocławskiej Akademii Wojsk Lądowych i potrwają 12 miesięcy. Najwięcej, bo 30 ochotników, ma szansę na szkolenie w grupie pancerno-zmechanizowanej, po 10 osób zostanie przyjętych na kurs w grupie rakietowej i artylerii oraz rozpoznania ogólnego. 15 osób może wziąć udział w szkoleniu w specjalności ogólnologistycznej, a 5 w saperskiej. Jedna osoba będzie się kształcić w korpusie obsługi prawnej. Na złożenie dokumentów szeregowi mają czas do 29 maja 2020 roku.

Cywil oficerem

Możliwość uzyskania stopnia oficera mają też cywile z wyższym wykształceniem, którzy ukończyli studia na kierunkach przydatnych armii. Miejsc dla tych kandydatów będzie jednak mniej niż w zeszłym roku, gdy szkolenie rozpoczęło 115 osób. Tym razem na 12-miesięcznych kursach dla cywili przygotowano 54 miejsca. Na kursach w AWL 20 ochotników będzie się szkolić w grupie pancerno-zmechanizowanej, 10 – w grupie infrastruktury, 8 – w grupie ekonomiczno-finansowej, 6 – w grupie obsługi prawnej, a po pięciu kandydatów odbędzie szkolenie w grupach geograficznej oraz rozpoznania i likwidacji skażeń. W tym przypadku czas na złożenie dokumentów mija 29 maja 2020 roku.

O przyjęciu na szkolenie będą decydować wyniki postępowania rekrutacyjnego, w tym test sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna. Ochotnicy, którzy pozywanie zaliczą kurs i zdadzą egzaminy, zostaną promowani na podporuczników. Jako oficerowie rozpoczną służbę w jednostkach w całym kraju. Najwięcej z nich trafi do jednostek Dowództwa Generalnego RSZ (378). 51 podporuczników obejmie stanowiska w jednostkach Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, 37 – w wojskach obrony terytorialnej, 16 w jednostkach Dowództwa Garnizonu Warszawa, a 11 w Żandarmerii Wojskowej. Pozostałych 48 podporuczników rozpocznie służbę m.in. w Departamencie Kadr MON, Departamencie Wojskowej Służby Zdrowia, Prokuraturze Wojskowej i Wojskowej Akademii Technicznej.

W 2019 roku miejsc na kursach oficerskich było 475, z czego ponad 330 było zarezerwowanych dla żołnierzy (w tym 41 dla szeregowych zawodowych). Rok wcześniej limit miejsc na kursach oficerskich na czterech uczelniach wynosił 540 miejsc (ponad 220 przeznaczonych dla cywili, ponad 290 dla podoficerów i 15 dla szeregowych).